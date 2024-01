Un incendio forestal que ha comenzado poco después de las tres de la madrugada en la zona de Altea Hills y Campomanes, junto al túnel del Mascarat en la autopista, ha obligado desalojar a decenas de vecinos de 125 viviendas en Altea y Calp y a cortar la circulación durante varias horas tanto en la AP-7 como en la carretera N-332 en el término de Altea, según ha confirmado a este diario fuentes de la Guardia Civil de Tráfico y de Emergencias de la Generalitat. El TRAM también había interrumpido la circulación de trenes pero a las 13 horas estaban revisando ya la vía para reanudar los viajes una vez ha pasado el peligro por la cercanía del fuego.

Las personas han sido desalojadas de unas 60 viviendas de las urbanizaciones Mascarat y Altea Hills en el término alteano y de otras 40 casas en la urbanización Maryvilla en Calp. La circulación en la AP-7 ha sido reabierta al tráfico en ambos sentidos a las 10:18 horas y en la N-332 también se puede circular ya desde poco antes de las dos de la tarde, según las fuentes de la Guardia Civil. En Calp se ha habilitado el Polideportivo Domingo Crespo para acoger a las personas desalojadas que lo necesiten.

Las fuertes rachas de viento que hay desde la pasada medianoche han dificultado las tareas de extinción y las imágenes grabadas por vecinos que han subido a la red social X reflejan que las llamas estaban muy próximas a chalés y otros inmuebles de Hills.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha informado del desalojo preventivo inicial de una treintena de personas en una urbanización por su proximidad con la zona donde está el incendio. Esta evacuación se ha producido después de las cuatro de la madrugada, aunque según vecinos de Altea aseguran que en las últimas horas la Guardia Civil ha desalojado a otro medio centenar de personas en urbanizaciones cercanas al puerto de Campomanes.

Juani, una de estas vecinas desalojadas esta mañana, ha explicado a este diario que "he visto el fuego y me he acostado, ya que se veía humo pero muy arriba". La mujer ha añadido que la Guardia Civil ha acudido a su lugar de residencia poco después de las nueve de la mañana y "nos han dicho que evacuásemos".

Además de estas casas, la propagación del incendio desde la zona de Campomanes hacia el término municipal calpino ha provocado que sobre las diez de la mañana se haya acordado desalojar de forma preventiva también a vecinos de unas cuarenta viviendas en la urbanización Maryvilla de Calpe.

El fuego ha comenzado en una zona de arbolado situada aproximadamente a un kilómetro de la carretera, cerca de la salida 64 de la AP-7 en Altea y en las inmediaciones de Altea Hills y otras urbanizaciones. El fuerte viento ha propiciado que se expandiera con rapidez y adquiriera unas dimensiones considerables en poco tiempo.

Sin tren

Además de las dos vías de comunicación por carretera que se han cortado, el TRAM tampoco ha podido circular a causa del incendio entre Altea y Calp y no ha podido habilitar alternativas para los pasajeros al estar cortadas las carreteras. No obstante, sobre la una del mediodía iban a revisar la vía para confirmar que ya no había peligro y se podía reanudar la circulación de trenes.

El tramo de carretera cortado ha sido de unos 16 kilómetros y la única alternativa posible para los vehículos que querían circular hacia Valencia o en sentido contrario era a través del interior de la provincia.

Según Emergencias 112 de la Generalitat y de la Diputación Provincial de Alicante, se han movilizado inicialmente a 14 dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de los parques de Dénia, Benidorm, Benissa, San Vicente, Ibi, Villena y Elda; cuatro medios aéreos, dos unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat, dos autobombas, dos ambulancias y un coordinador.

Los medios aéreos no han podido incorporarse hasta primera hora de esta mañana y dada la gravedad del incendio se incrementó el despliegue para tratar de controlar el incendio. Así, desde la Diputación Provincial se ha informado de que ha habido hasta 18 dotaciones de siete parques del Consorcio Provincial de Bomberos, seis medios aéreos -tres de ellos desplazados desde Valencia- y cinco unidades de Bomberos Forestales.

Los servicios de extinción confiaban en poder tener estabilizado el fuego a lo largo de la mañana. De hecho, a mediados de esta se han retirado los medios aéreos. Los bomberos destacan que la evolución es favorable, aunque se han vivido unas primeras horas "críticas" por la cercanía del fuego con las viviendas.

Albergue en Calpe

Cruz Roja ha instalado esta mañana un albergue provisional en el Polideportivo de Calp. El servicio integral de respuesta en emergencias ha estado prestando apoyo a las personas afectadas. Según la última actualización, nueve personas han sido atendidas por Cruz Roja, una por inhalación de humo, aunque ninguna de gravedad y ya se ha dado por concluida la asistencia y finalizado el servicio.

En total han desalojado 25 viviendas en Altea Hills, 40 en Maryvilla y 60 en Mascarat. Los residentes que han sido evacuados ya han podido regresar a sus domicilios, según han confirmado fuentes municipales.

El presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha visitado junto con el diputado de Emergencias, Francisco Cano, el puesto de Mando Avanzado del incendio. "Gracias a la colaboración de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad y de la Policía Local de ambos municipios, el incendio está controlado y perimetrado, siempre con la máxima prudencia", ha afirmado Pérez.

En este sentido, el presidente ha destacado que "aunque ya no hay llamas vivas, debemos ser muy prudentes porque es una jornada con muchísimo viento, muy cambiante y con mucha fuerza, por lo que toda precaución es poca".

Como dato positivo, el dirigente alicantino ha destacado que, hasta el momento, "no hay que lamentar ni daños personales ni en las edificaciones de la zona, más allá de los entornos de las urbanizaciones, una de ellas Atea Hills, que ha tenido que ser desalojada con muchísimo acierto esta madrugada". Al respecto, Pérez ha deseado que lo antes posible "y siempre garantizando la seguridad, los desalojados puedan volver a sus casas y se dé por extinguido este incendio".

Las últimas informaciones aseguran que el fuego pronto se dará por estabilizado.