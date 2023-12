La solidaridad llega este domingo a Fun&Trucks. La actividad de música, comida y actividades para los más pequeños se ha propuesto, cerca de las navidades, colaborar con la investigación del síndrome KBG, una enfermedad considerada de las más raras del mundo y que afecta a dos niños de la isla.

Como es habitual, la cita de este domingo será en la plaza de Jesús a partir de las doce del mediodía. Durante toda la jornada, es decir, hasta las seis de la tarde, se cobrará un euro por cada vaso reciclable para consumir la bebida y también para participar en los talleres infantiles así como para poder disfrutar del castillo hinchable. Será este dinero el que se destinará «íntegramente» a la investigación del síndrome KBG.

Pero no es la única faceta solidaria de esta jornada. La Comisión de Fiestas de Jesús aprovechará la cita para recoger regalos de Navidad destinados a los mayores de Sa Residència. «Algunos de sus usuarios tienen dificultades económicas y en estas fechas tan especiales es importante no olvidarse de ellos», indican desde la comisión, que recogerá regalos entre las 12 y las 17 horas. Su objetivo es conseguir 112 regalos (regalos de verdad, no comida, matizan) para los 43 hombres y las 69 mujeres del centro.

A las dos de la tarde está prevista la actuación de The 3 Wise Monkeys y los talleres estarán durante toda la jornada, salvo el pintacaras, que maquillará a todos los niños y niñas que así lo quieran entre las 13 y las 15 horas.