Ubicado en la bonita localidad de Sant Carles, el Hotel Rural Can Curreu es escenario perfecto para una boda inolvidable. En él, la naturaleza y la arquitectura tradicional ibicenca se combinan a la perfección para crear un entorno mágico que captura la esencia de Ibiza. Can Curreu es uno de los destinos favoritos, no solo de residentes, sino también de parejas de todo el mundo, para darse el ‘sí, quiero’. Sus jardines, con vistas a las montañas, son el lugar ideal para intercambiar los votos. Tras la ceremonia, el cóctel alrededor de la piscina brinda un ambiente relajado para que los invitados abran el apetito antes de disfrutar de un banquete lleno de delicias gastronómicas, con sabores mediterráneos y elaboradas con productos frescos.

Para una boda urbana, Estel Para quienes buscan los servicios de Can Curreu pero en una localización más urbana, el restaurante Estel, en el paseo marítimo de Santa Eulària, es su lugar. Ya sea en el Hotel Rural Can Curreu o en el restaurante Estel, la calidad, la experiencia y la personalización marcan el día más especial de cualquier pareja.