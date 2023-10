Doble daño de la EHE al vacuno de leche: animales enfermos y producto descartado

La enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) ha agravado aún más las cuentas de los ganaderos de vacuno de leche, un sector muy debilitado en los últimos años por la venta a pérdidas donde la enfermedad ha dejado un daño "doble" al afectar a animales y a la leche, descartada por el uso de medicamentos para tratar la EHE, según han denunciado los sindicatos agrarios sobre los "graves" problemas económicos que este virus ha acarreado al sector.

Esta preocupación ha llegado durante la primera de las charlas que el sindicato agrario UPA-COAG ha dado como parte de una campaña informativa en colaboración con Cobadu que tratará de llegar al mayor número de ganaderos.

El vacuno de leche, además de perder animales, pierde también el producto lácteo, ya que al tratar a los animales con antibiótico o antiinflamatorios es necesario "tirar" la leche. "Aparte de los abortos y la pérdida de peso de las vacas, tienen que retirar esa leche tratada", ha explicado Lorenzo Rivera, de COAG, sobre un sector que aunque pocos, ya cuenta con casos de infecciones. Flor Linares, veterinaria de la cooperativa Cobadu, ha enfatizado que todos los productos como carne, leche o pieles "no tienen ningún problema" y pueden ir a la cadena alimentaria. En el caso de la leche, serían los restos de medicamentos los que obligarían a retirarla.

Por el momento, esta enfermedad mantiene bajo vigilancia a más de 40.000 cabezas de ganado solo en la provincia de Zamora, una enfermedad cuyos efectos, el sindicato se ve en la "obligación" de explicar a los ganaderos, han manifestado a medios los representantes agrarios sobre una provincia que salvo por dos Unidades Veterinarias, Puebla de Sanabria y Benavente, tiene casos de EHE en todo el territorio.

UPA-COAG ha "conseguido un compromiso de que haya ayudas", ha transmitido Aurelio González, de UPA, sobre una enfermedad a la que desde la Junta y el Ministerio "no le daban mucha importancia al principio" debido a la baja mortalidad del 0,5% de los primeros días. Conforme las cifras han ido aumentando hasta las actuales 540 vacas muertas, también ha habido "daños comerciales graves a los ganaderos afectados por los abortos y muertes", continúa el líder de UPA sobre el desgaste que esta enfermedad está ocasionando en las explotaciones de la provincia.

"En la reunión que tuvimos en septiembre del Ministerio de Agricultura, estábamos pidiendo ayudas a la administración regional pero también a la administración nacional", ha continuado el responsable sobre una situación "diferente" a la de Andalucía, comunidad con más experiencia en la EHE, cuyas medidas y datos "no sirven" debido a que las explotaciones castellanoleonesas "son distintas". Entre las diferencias más notables, González apunta a que las explotaciones andaluzas mantienen mayor distancia entre ellas, mientras que en provincias como Zamora "tenemos muchas explotaciones dentro de un mismo término municipal compartiendo pastos en la ganadería extensiva muchas veces".

Sobre el avance de la enfermedad, Lorenzo Rivera, de COAG, ha señalado que la mortalidad en la provincia de Zamora "avanza un 50% de semana a semana", y a fecha del seis de octubre, son a 346 explotaciones bajo vigilancia en estos momentos en Zamora, según ha dicho la delegada territorial de la Junta, Leticia García, en un audio distribuido por su gabinete.

Más de 500 muertes

El censo de animales totales de estas explotaciones es de 40.176 vacas, de las cuales 6.398 presentan estos síntomas en este momento. Esto se traduce en un dato de afección por esta enfermedad de un 16%. En total, han muerto 540 vacas, "supera también el 1% de mortalidad que teníamos hasta ahora", ha continuado la delegada.

Para Flor Linares estos datos sobre la EHE dejan "mucha incertidumbre" en el sector sobre una enfermedad "que viene para quedarse" y que se ve favorecida por las altas temperaturas. "Vamos a repetir lo mismo el año que viene", anuncia Linares sobre un escenario que podría regresar en el mejor de los casos con la inmunidad de grupo y "no tanta incidencia", según ha transmitido de las experiencias que llegan de "los compañeros del sur de Andalucía".

Ayudas para los ganaderos

"La realidad es que no ha habido una coordinación entre las administraciones, y, lo más importante, en las ayudas al sector", ha continuado el de COAG sobre los daños económicos que deja la EHE: "Cada vaca que muere son entre 900 y 1.500 euros, cada ternero o un aborto son otros 400 euros y el tratamiento diario de cada vaca es de 10 euros diarios".

Tras haber experimentado tasas de mortalidad en algunos casos del 5%, desde UPA-COAG han pedido al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "que se implique todo el gobierno de la Junta, porque aunque la Consejería de Agricultura parece que tiene voluntad de poner ayudas, tiene poco dinero", ha continuado González sobre un presupuesto que debería sacarse "de otras partidas" con el objetivo de "proteger" a los ganaderos afectados.

Para Rivera, "el propio consejero se comprometió a ver dónde rascaba el dinero, no sabe la cantidad ni la cuantía ni cómo se darían, pero están ya convencidos de que va a haber ayudas", ha añadido sobre el tema el de COAG, que afirmó que el Ministerio, a pesar de estar bajo un gobierno en funciones, "también se tiene que implicar" de manera económica. El responsable amplía la responsabilidad hasta la misma Unión Europea, ya que la enfermedad "ya está en Francia", y se pregunta si la EHE tiene que llegar hasta Alemania "para que la UE se ponga a trabajar".

Los sindicatos recuerdan que "en Madrid se nos dijo claramente que en ciervos había un 7% de mortalidad en Andalucía y en Extremadura", ha explicado el líder de UPA sobre unos datos del Ministerio que no concuerdan con la versión que les habría remitido la Junta de Castilla y León en una reunión con el consejero de Medio Ambiente, quien decía que la incidencia en esta fauna "parecía que no había daños en los ciervos, nos extrañaba mucho que aquí no estuviera pasando nada", ha confirmado a la luz de los últimos datos del jueves que confirmaban dos muertes de venados por la EHE. Para González, los ciervos podrían haber estado afectados desde febrero, cuando se encontraron ejemplares muertos, y afirma que aunque "ha habido algo en los ciervos", desde las instituciones "no se ha hecho nada o no se han dado los datos correspondientes".

Otros dos ciervos con síntomas y cinco zonas cinegéticas bajo la mirada de la Junta

El salto de la EHE a la fauna silvestre "hace más complicado" el control de la enfermedad, ha explicado la presidenta del Colegio de Veterinarios, Elena Laguno Crespo, durante una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Zamora. Los ciervos, corzos y gamos son los animales susceptibles del contagio y sobre los que cae el problema de "la notificación", por la dificultad de controlar a animales salvajes. "Ojalá tuviéramos más datos", ha continuado la experta sobre cómo esto ayudaría a conocer los puntos donde se encuentran los reservorios de la enfermedad para implementar allí medidas de control para reducir la EHE. A pesar de que este mayor control sobre las especies cinegéticas ayudaría a la labor veterinaria, "no va a modificar nada de lo que se sabe hasta ahora de como es el ciclo de la enfermedad" finaliza la experta. La delegada de la Junta ha confirmado que además de los casos en Faramontanos de Tábara y en Bermillo de Sayago, la Junta analiza ya otras dos muestras posibles más de ciervos que podrían haber contraído la enfermedad, y en total, se vigilan "cinco localizaciones diferentes" con ciervos posiblemente afectados. A pesar de que "hay más ciervos muertos en estas explotaciones no ha sido posible extraer muestras de todos ellos por encontrarse en descomposición", ha explicado sobre animales encontrados por los agentes medioambientales cuya causa de muerte se desconoce y que los análisis no han podido confirmar debido al mal estado de los cuerpos.