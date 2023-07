Activistas tras las protestas climáticas: "Es obsceno que un jet emita en dos horas lo mismo que un ciudadano medio en dos años"

Hace tan solo cuatro años, Karen Killeen y Bilbo vivían vidas completamente normales. Ella trabajaba en el sector hotelero y él era abogado. Pero allá por 2019, el estallido ecologista irrumpió en sus vidas y los empujó hacia el activismo climático. Karen, ya jubilada, fundó el grupo 'Extinction Rebellion Ibiza' y, más adelante, Bilbo dejó su trabajo y se convirtió en uno de los creadores de la plataforma 'Futuro Vegetal'. En las últimas semanas, ambas entidades han protagonizado una protesta contra las "emisiones de lujo" en la que han 'atacado' yates, jets privados y coches de lujo en Ibiza.

El Periódico, del grupo Prensa Ibérica, habla con estos dos activistas (y que incluso han sido detenidos por ellas) para entender sus reivindicaciones.

Hace días que Ibiza se ha convertido en un nuevo (e inesperado) epicentro de las protestas climáticas.

Así es. Hemos realizado una semana entera de acciones. Fuimos a la puerta de Pachá Ibiza y vertimos sirope de agave sobre las famosas cerezas de la discoteca. Irrumpimos en un club privado de lujo. Organizamos una marcha por la playa. Nos colamos en la zona de jets privados del aeropuerto de Ibiza, vertimos pintura sobre un avión y nos pegamos a él. Pintamos un Lamborghini de exposición. Protestamos frente a un yate de 300 millones de euros propiedad de Nancy Walton Laurie, la heredera de la multinacional de supermercados Walmart, y también le tiramos pintura. La policía nos desalojó y detuvo tras varias de estas acciones.

"No podemos pedir a los currantes que cambien de coche y permitir que los megarricos contaminen como si nada"

¿Cuál era el objetivo de todas estas protestas?

Pedir el fin de las emisiones de lujo. Un jet privado en tan solo dos horas emite lo mismo que un ciudadano medio en dos años. Un megayate genera más de 7.000 toneladas de CO2 al año. Estas cifras son totalmente obscenas. Sobre todo en un momento en el que la comunidad científica está reclamando recortar drásticamente las emisiones para evitar un calentamiento global extremo. Lo que no puede ser es que los ciudadanos de a pie intenten poner su granito de arena y los millonarios sigan contaminando como si nada.

¿Por qué justamente en Ibiza?

Porque Ibiza es una 'marca' con mucha proyección internacional. La ciudad se ha convertido en un parque de atracciones para los megarricos del planeta y, a la vez, en un lugar de contrastes. Mientras algunas personas viven rodeadas de lujos cada vez más excéntricos, otras no tiene ni dónde vivir. Hay personas que trabajan en la isla y viven en tiendas de campaña porque no se pueden permitir pagar un alquiler. Es un símbolo de todo lo que está mal. Pero no es el único. Estamos realizando acciones en toda España.

¿Para qué han servido estas protestas?

Para nosotros ha sido un éxito. La gente de a pie de calle nos ha mostrado su apoyo. Incluso uno de los policías que nos detuvo nos dijo que estaba de acuerdo con lo que defendíamos. También sabemos que varios megayates han cancelado su estadía en Ibiza tras nuestras protestas de la semana pasada. Además, las acciones han tenido mucha repercusión internacional y, en cierto modo, sentimos que hemos contribuido a poner el debate sobre la mesa.

¿Por qué habéis centrado vuestras protestas específicamente contra los ricos?

La crisis climática es culpa de un problema estructural y sistémico y, aunque todos participamos de él, los ricos son quienes más lo alimentan. Ahora mismo sabemos que el 1% más rico de la población contamina lo mismo que el 53% más pobre. No podemos pedirles a los 'currantes' que cambien de coche mientras los megarricos contaminan como si nada. Tampoco es normal que el combustible que usan los jets privados esté extento de impuestos y el que le echas a tu coche no. Por cosas así hay gente que siente que las medidas ecologistas son injustas.

"Ahora mismo sabemos que el 1% más rico de la población contamina lo mismo que el 53% más pobre"

¿Y cómo reacciona la gente ante este planteamiento?

Es curioso porque cada vez son más los superricos que apoyan la causa ecologista. Hace nada veíamos a la heredera de Walt Disney, Abigail Disney, protestar contra los jets privados en los Hampton. Lewis Hamilton, el piloto de Fórmula 1, ha apoyado públicamente las protestas de grupos como 'Just Oil'. Pero por otro lado también vemos a gente de clase trabajadora defendiendo el consumo desbocado de los ricos. Es curioso como algunos empatizan más con los multimillonarios que no con la gente de su alrededor que no puede pagar sus facturas y que está sufriendo los efectos de la crisis climática.

Hace unos meses vimos cómo las protestas climáticas se enfocaron en los museos. Ahora, en la industria del lujo. ¿Está el movimiento ecologista aumentando la intensidad de sus acciones?

Sí, es cierto. Pero no es porque queramos hacerlo. Es porque todos los estudios científicos realizados hasta la fecha dicen que se nos acaba el tiempo y que o actuamos ahora o estamos perdidos. La situación es tan grave que nos está empujando a ir siempre un paso más allá para llamar la atención de la sociedad y de los gobernantes. Si fuera por nosotros no estaríamos aquí, exponiéndonos a multas y detenciones. Ojalá la gente se diera cuenta de la gravedad de la situación y no tuviéramos que hacer nada de esto.