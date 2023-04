La película de Gonzalo Suárez ‘A cero.5’ protagonizó ayer la jornada de Ibicine, con la grabación del podcast matinal y la proyección por la tarde en el Teatro España de Santa Eulària, para estrenar la categoría de los documentales de la Sección Oficial de Largometrajes. Este trabajo, producido por Agallas Film, está nominado al Premio Astarté a Mejor Largometraje Documental, unos resultados que se darán a conocer en la gala de clausura de Ibicine, este sábado en el Cine Regio de Sant Antoni. Además, durante esta quinta jornada de Ibicine también tuvieron lugar dos masterclass con Geraldine Gonard, de la Academia de TV, y con Noemí Castro, presidenta de Ibiza Film Comission, sobre Gestión de Proyectos y Distribución en la Industria Cinematográfica, respectivamente.

La proyección de ‘A cero.5’, que es una película autobiográfica, contó con una alfombra roja por la que pasó el director de este trabajo, Gonzalo Suárez: «Crear este documental me ha servido como una terapia de rehabilitación, sobre todo para mantener la mente entretenida y abstraerme de todo lo que me había pasado», dijo. A la proyección le precedió un coloquio en el que también intervinieron la directora de Ibicine, Helher Escribano, donde se abordó el proceso de creación de este documental que narra la historia de Gonzalo, un joven que quiere ser director de cine y que sueña con dirigir comedias. Un camino que se frena en 2006, cuando sufre un accidente de tráfico que le causa una lesión medular. «Cuando tuve el accidente, fui muy consciente desde el principio de lo que me había pasado. Es por eso por lo que, enseguida, pedí una cámara y empecé a filmar este documental, hasta llegar a estar obsesionado con él», explicó Gonzalo Suárez.

«No me gusta decir que ‘A cero.5’ es una historia de superación, porque todas las personas nos superamos día a día, sino que es un proceso de reconstrucción», quiso matizar el director, quien destacó que con este trabajo quiere dar a conocer «un mundo que nunca había visto filmado: el del básquet paralímpico. Un universo que desconocía y con el que he descubierto que tengo nexos muy fuertes». Una historia con la que Gonzalo Suárez pretende normalizar todo este tipo de situaciones y demostrar que «es una realidad que es posible seguir».