La conselleria de Educación y FP ha rectificado: los interinos docentes podrán tener derecho a indemnización aunque no participen en las oposiciones extraordinarias, en caso de que éstas no oferten plazas de su especialidad. Así lo indicó ayer la conselleria, tras consultar con la Abogacía de la Comunidad Autónoma por este punto, que se convirtió en la chispa que ha prendido el malestar de este colectivo. Se devolverá el dinero a aquellos que se apuntaron aunque no se ofertaran plazas de su especialidad.

Los interinos docentes se enteraron el viernes 27 de enero de que si no se apuntaban a las oposiciones extraordinarias convocadas dentro del plan de estabilización no tendrían derecho a indemnización en caso de que al finalizar dicho proceso se quedaran sin plaza. Según la interpretación que hizo Educación de la ley estatal para la reducción del personal temporal, para tener derecho a indemnización todos los interinos debían presentarse tanto al concurso de méritos que se hizo en diciembre como a las oposiciones extraordinarias que se realizarán el próximo verano, incluso aunque no se ofertaran plazas de especialidad.

La sorpresa, la emergencia para apuntarse a las oposiciones (el plazo acababa tres días después de recibir este aviso), el hecho de tener que volver a pagar las tasas para inscribirse («83 euros, las más altas del Estado», denunciaron) y el sinsentido de tener que presentarse a plazas de especialidades ajenas generaron un gran enfado entre el colectivo docente, que añadió este punto a una lista de reivindicaciones, se organizó y llevó a cabo una concentración en la plaza de España de Palma.

Los sindicatos expusieron la situación del colectivo en una mesa sectorial que tuvo lugar en Educación la semana pasada. La conselleria se comprometió a consultar con la Abogacía de la Comunidad Autónoma sobre las dudas interpretativas surgidas en relación con la Ley de Temporalidad en su aplicación en el ámbito educativo.

Dos procesos de estabilización

La conselleria de Educación ha convocado dos procesos de estabilización en 2023: concurso de méritos que se abrió en diciembre y el concurso-oposición extraordinario que arrancará en junio (convocatoria en la que las partes no serán eliminatorias). La duda interpretativa era si los aspirantes se tenían que presentar a los dos procesos para poder tener derecho a la indemnización «puesto que la ley no lo especifica», indicó Educación en un comunicado. Se da la circunstancia que en el segundo proceso, el de concurso oposición, no se han convocado plazas de todas las especialidades y, por lo tanto, había casos de aspirantes que se tenían que inscribir en plazas que no eran de su especialidad.

El informe jurídico ha analizado la normativa y ha concluido que «solo es exigible la participación en los dos procedimientos extraordinarios en caso de que en ambos procesos se convoquen plazas de la especialidad docente del aspirante». En vista de las conclusiones del informe jurídico, la conselleria de Educación y FP devolverá las tasas de aquellos docentes que se hayan presentado a un procedimiento en el que no hay plazas de su especialidad.

Pese a esta rectificación, las quejas del colectivo docente se mantienen y uno de sus caballos de batalla es conseguir que las oposiciones sean por islas, para evitar desplazamientos y favorecer la conciliación de unos interinos que ya llevan años trabajando y tienen sus proyectos vitales y familias ya arraigados en alguna de las islas. También exigen que se tenga en cuenta la insularidad y soluciones para los profesores interinos técnicos de FP.