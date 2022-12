Cada vez más personas prefieren los pagos telemáticos y no con dinero físico. Y es que, gracias a tecnologías como el contact less, o el NFC en nuestro móvil, pagar con tarjeta se ha vuelto mucho más cómodo. Este mayor uso de las tecnologías ha provocado que vayamos cada vez más al cajero, pero no para retirar, sino para ingresar dinero. Ante esto surge la duda, ¿cuánto dinero puedo ingresar en el banco sin justificar? Respondemos a esa pregunta

Todos creemos que, en teoría, realizar un ingreso en el banco no requiere ninguna justificación ante las autoridades pertinentes siempre que no se pase de un cierto límite, pero... ¿Cuál es ese límite? Los salarios de los bancos subirán un 4,5% en 2023 en lugar del 1,25% pactado ¿Cuál es el máximo dinero que se puede ingresar? Realizar un ingreso de 50, 100 o incluso 200 euros, es algo que se realiza con regularidad, con lo que todos tenemos claro que no hay ningún problema en esto. La duda surge cuando, por ejemplo, si se quiere ingresar 1.000 euros, ¿tengo que justificarlo? Esta duda la ha resuelto la Agencia Tributaria, el organismo encargado de luchar contra la economía sumergida. El organismo ha señalado que puede pedir información de los movimientos, así como un justificante, cuando los ingresos sean superiores a 3.000 euros. Además, Hacienda controla los movimientos de dinero físico que superen los 500 euros. De hecho, a finales de 2020, el Gobierno aprobó una nueva normativa para luchar contra los fraudes, en la que se limitó los pagos en metálico. Por su parte, la Ley 11/2021, aprobada el 9 de julio, regula que la cantidad máxima para pagar en metálico es 1.000 euros, por lo que, si se quiere comprar algo que tiene un precio superior, el cliente deberá buscar otra forma de hacerlo.