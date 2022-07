Los años pasan. Y muy rápido. Estas canciones cumplen este 2022 el cuarto de siglo. Sin duda son auténticos temazos que triunfaron en 1997 pero que se han convertido en auténticos himnos generaciones que siguen teniendo vigencia hoy en día. Esta es la lista de las mejores canciones publicadas hace 25 años que hoy en día, sin que te hayas dado cuenta, son auténticos clásicos.

"Song 2"-"Blur"

Sin duda, uno de los títulos más cañeros de la selección. Fue el segundo sencillo del quinto álbum de los británicos "Blur". Además de por su fuerza, fue muy popular por ser elegida como banda sonora del videojuego "Fifa 98: Road to the World Cup", el primer gran videojuego de la primera Play Station.

"Bitter Sweet Symphony"-"The Verve"

Los británicos "The Verve" terminaron por ser un grupo "one hit wonder", pero para la historia quedará este "Bitter Sweet Symphony", uno de los mejores ejemplos del pop británico de los años 90 del siglo pasado. Fue elegida entre las mejores 500 canciones de la historia por la revista "Rolling Stone". No menos icónico que los violines que acompañan al cantante Richard Ashcroft es su videoclip.

"Around the World"-"Daft Punk"

Hace 25 años los franceses "Daft Punk", recientemente separados, ya mandaban en el panorama de la música electro. Y ya hace un cuarto de siglo dejaban auténticos temazos para la historia. Esta canción, con su pegadizo y martilleante "Around the World", que es estribillo, estrofa y la única frase que se repite a lo largo del tema, es uno de ellos.

"Serenade"-"Dover"

Los madrileños "Dover" no triunfaron hasta su segundo álbum. Fue en ese, en "Devil Came to Me", en el que, entre otros himnos del "indie" español se encontraba "Serenade", la canción que catapultó a la fama la voz rasgada y cruda de Cristina Llanos.

"Karma Police"-"Radiohead"

Aunque "Radiohead" ya llevaba unos cuantos años de carrera, "Karma Police", les lanzó al estrellato. Pasaron de ser algo así como una banda de culto a una grupo masivo que triunfó en las listas de toda Europa con el disco "Ok Computer", en el que figura esta canción.

"Barbie Girl"-"Aqua"

Parecían un grupo de broma, pero arrasaron. "Aqua", con una estética juguetona logró llegar a grandes y pequeños con "Barbie Girl", que llegóa liderar las listas en Alemania, Australia, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia o Suiza. Ahí es nada.

"Everybody"-"Backstreet Boys"

Los "Backstreet Boys" fueron un fenómeno mundial. Buena pate de culpa la tuvo la canción "Everybody", que solo en Estados Unidos logró vender un millón de copias. Una canción que no necesita presentación y que seguro que recuerdas si has llegado hasta este punto de la lista.