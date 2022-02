El covid suma dos muertes más en Ibiza y Formentera, 16 ya este año

Un total de 16 personas con covid han fallecido en lo que va de año en las Pitiusas, 34 menos que el año pasado en estas mismas fechas, según el histórico de datos de la conselleria balear de Salud. Las dos últimas víctimas de la pandemia en las Pitiusas son una mujer de 78 años y un hombre de 90, que fallecieron durante el fin de semana en el Hospital Can Misses. Ambos estaban ingresados en Medicina Interna, ella en la planta F y él en la G.

Durante el domingo aumentó el número de pacientes covid de las Pitiusas que necesitan hospitalización, que son ya 94, cinco más que el domingo. Se trata de la cifra más elevada de enfermos ingresados registrada desde el pasado miércoles.

El Hospital Can Misses acoge ahora mismo a 90 enfermos: 86 en planta y cuatro en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Desde la dirección del centro detallaron que cada día ingresan y reciben el alta en los espacios covid entre siete y diez pacientes. De momento no ha sido necesario avanzar más en el plan de contingencia, esto es, dedicar más espacios de las instalaciones a pacientes covid, dado que el número de hospitalizados por la pandemia está relativamente «estabilizado». Y es que aunque los pacientes covid sean 90, algunos no están ya contagiados y permanecen en otras plantas, donde se recuperan de las consecuencias de haberse contagiado.

Desde la gerencia del hospital explicaron que los servicios de Medicina Interna y Neumología continúan trabajando a medio gas, atendiendo aproximadamente la mitad de las consultas que veían hasta el momento. Las únicas que no se han visto afectadas por la reducción de la actividad han sido algunas «consultas monográficas», como las de VIH, enfermedades sistémicas, inmunología o tromboembolismos, detalló un portavoz del hospital.

A los 90 ingresados en Can Misses hay que sumar los tres pacientes que se encuentran en estado crítico en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. También el afectado de 55 años de Formentera que lleva más de un mes ingresado en la UCI del Hospital Son Espases, en Mallorca, a donde se le trasladó para practicarle una oxigenación extracorpórea (ECMO).

En las últimas 24 horas el laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses detectó 77 positivos, todos ellos en Ibiza, la cifra más baja registrada desde el pasado 3 de enero, cuando se confirmaron un total de veinte contagios, uno de ellos en Formentera. Esta isla no registraba un cero en la casilla de los nuevos casos desde el 1 de enero.

A los hospitalizados hay que sumar los 1.406 contagiados confirmados por Salud que permanecen autoaislados en su casa: 1.331 en Ibiza y 75 en Formentera. Con ellos, los contagios activos son 1.587.

La cifra de profesionales sanitarios contagiados y en vigilancia continúa reduciéndose de forma paulatina. Ahora mismo hay 93 a la espera de saber si están o no contagiados . De ellos, un total de 88 tienen un positivo en covid confirmado.