El Parlament aprueba la ley de emergencia que crea las viviendas a precio limitado

El pleno del Parlament ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Medidas urgentes en materia de Vivienda que, entre otras medidas, crea la figura de las viviendas a precio limitado, con 27 votos a favor del PP, 25 en contra de PSIB, MÉS per Mallorca y el grupo mixto y 7 abstenciones de Vox.

La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ha abierto el debate del proyecto de ley que deriva del decreto aprobado por el Govern en octubre, que creó la figura de la vivienda a precio limitado (VPL), por debajo del precio del mercado libre, y que incluye medidas como facilitar la reconversión de locales en viviendas.

Los ayuntamientos pueden regular la adopción de cuatro de las medidas de la ley: la reconversión de locales comerciales u oficinas en viviendas de precio limitado; la división de viviendas en nuevas unidades también para crear VPL; el cambio de uso de terrenos destinados a equipamientos para hacer VPL o VPO; y la posibilidad del incremento de altura de edificios existentes para hacer VPL.

También permite el cambio de uso a residencial de parcelas de alojamientos turísticos que estén vacantes, para construir edificaciones de uso residencial comunitario y alojamientos con espacios comunes.

Vidal ha subrayado que el objetivo de esta normativa es "facilitar que salgan más viviendas al mercado de alquiler y venta para que los residentes y sobre todo los jóvenes puedan acceder a una vivienda", y dar respuesta a un problema que se ha ido agravando en los últimos años por la falta de oferta y por la subida de precios. También facilita la construcción de viviendas de protección y cuenta con la iniciativa privada para ello.

La consellera ha destacado que facilita herramientas a los ayuntamientos con diversas medidas como permitir el aprovechamiento de edificios abandonados y parcelas no urbanizadas, "con lo que no consume territorio". Ha defendido que las medidas del decreto sirven para "destensionar" el mercado, con actuaciones "no intervencionistas".

Vidal ha explicado que ya hay 200 viviendas creadas como consecuencia del decreto, "sobre todo con la figura de vivienda de precio limitado", con 190, de las que 145 se crean en Palma, con promociones a precio limitado, reconversión de locales e incremento de alturas.

Además hay una promoción de VPO en Alaior, acordada entre el Ibavi y el ayuntamiento, para construir 12 viviendas; en Ibiza, en Sant Antoni, el consistorio quiere regularizar y resucitar una docena de edificios inacabados; y en Ibiza se quiere utilizar solares de equipamientos para construir VPO.

Hasta ahora, 20 ayuntamientos han aprobado acuerdos para regular medidas del decreto, 10 han aprobado acuerdos de suspensión temporal o condicionada y 4 han aprobado su no aplicación. Como el decreto es aplicable a no ser que haya una renuncia expresa, hay 53 municipios que pueden aprobar medidas derivadas del decreto, que suponen un 80 % de los 67 municipios de las islas, ha dicho Vidal.

La diputada socialista Mercedes Garrido ha asegurado que la ley supone "la mayor desregulación urbanística" de la historia de Baleares, ha acusado a Vidal de haber acordado el decreto sólo con los promotores y la ha llamado "cínica" por pedir consenso a los grupos políticos.

Ha asegurado que, desde que aprobó el decreto, el Govern "se ha desentendido de las políticas de vivienda pública", cuando la situación sólo ha empeorado en las islas. Garrido se ha opuesto "a la construcción de minipisos y a fiarlo todo a la iniciativa privada, cuando lo que hacen falta son políticas multilaterales".

Sobre las viviendas a precio limitado, "mal copiadas de Madrid", Garrido ha criticado que a 350.000 euros "no están pensadas para la clase media ni para los jóvenes" como alega el Govern.

El diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha dicho que la ley "además de ser profundamente contraria a la función social del suelo y de regar con beneficios caídos del cielo a promotores y hoteleros, es clasista", porque densifica con minipisos los barrios ya densos.

Ha criticado "la perversión" de permitir reconvertir hoteles en viviendas sin exigir tamaño mínimo de los pisos o plazas de aparcamiento y sin que tengan que dar de baja las plazas turísticas.

Vox se ha abstenido en la votación de un proyecto de ley que "no soluciona la falta de vivienda" y que "no contenta a casi nadie", ha dicho la diputada Idoia Ribas.

El diputado de MÉS per Menorca Josep Castells ha criticado la "inseguridad jurídica" que genera la ley, la amnistía a "fragmentos de edificaciones que están fuera de ordenación" y que las medidas pueden suponer un incremento de la densidad de población sin tener en cuenta los recursos existentes en los municipios, como por ejemplo el suministro de agua