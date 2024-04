Dos décadas de hermandad entre las mujeres de Cala de Bou

Emprendedoras, enérgicas, comprometidas, solidarias y muy activas. Así son las integrantes de la Asociación de mujeres de Cala de Bou, que este año cumple dos décadas de vida. Lo celebrarán hoy a las siete de la tarde en su sede, en la calle es Caló, que han engalanado para la ocasión con photocall incluido.

Aunque la fiesta se organiza ahora «porque en verano hace mucho calor», realmente, la entidad comenzó oficialmente su andadura en junio de 2004 con Antonia López, ya fallecida, como presidenta. Fue ella la que tuvo la idea de crearla, inspirada por las agrupaciones de mujeres que empezaban a surgir en su tierra, Málaga, y en otros rincones de la Península. «Antonia, que era ama de casa y, además, cosía para la moda Adlib, un día nos reunió a unas cuantas amigas y vecinas de Cala de Bou y nos propuso crear la asociación», recuerda Carmen Rangel, que ha estado desde los inicios en la entidad, primero como vocal, después como presidenta durante ocho años y ahora como tesorera.

«Como la gran mayoría trabajábamos en temporada alta, la idea era ocupar el tiempo en invierno», señala Josefina Jiménez, otra de las socias que lleva más tiempo. «Era una forma también de darse un respiro de los hombres», añade, con sonrisa pícara, otra de las socias, Antonia González.

La presidenta de la entidad, Remedios Tomillero. / Vicent Marí

La iniciativa se presentó al público el 12 de diciembre de 2003 en las oficinas municipales de Port des Torrent. Rangel muestra el recorte del Diario de Ibiza donde aparece la noticia. Allí se detalla que la entidad nació «con la intención de programar actividades de ocio y entretenimiento para las féminas del barrio».

La agrupación empezó a funcionar en el mismo edificio polivalente en el que se encuentra ahora con cerca de medio centenar de socias de Cala de Bou y alrededores. «Ahora somos 78», señala la presidenta, Remedios Tomillero, apuntando que también hay mujeres de otros municipios, como Ibiza.

La media de edad está en estos momentos aproximadamente en los 70 años, por lo que la mayoría ya están jubiladas. Excepto un par de ibicencas y una mujer de Ecuador, el resto son peninsulares, que emigraron a Ibiza, en gran parte, de niñas o jóvenes, en las décadas de los 60, 70 y 80. Muchas de ellas son de Andalucía, pero también hay de Extremadura, Cataluña, Zaragoza o Castilla La Mancha.

En estos 20 años de existencia, son muchas las iniciativas que se han promovido desde esta entidad, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sant Josep desde sus inicios. «Mis hijos dicen que yo tengo más vida social que ellos», comenta, entre risas, una de sus integrantes, Maribel Burriel.

Nada más comenzar a funcionar en 2004, en la asociación se programaron charlas y talleres de todo tipo, entre otros, de risoterapia y costura, que todavía se mantienen. Las socias ahora también tienen gimnasia en la sede y acuagym en la piscina de Sant Josep. «El Ayuntamiento no nos da subvenciones, pero costea las actividades y los monitores que las imparten», explica Rangel después de detallar que las socias pagan 20 euros de cuota anual.

Donaciones a entidades sociales

Ese dinero y el que reúnen con diferentes iniciativas les sirve para financiarse. Aunque, siempre dispuestas a ayudar, buena parte de lo que recaudan en distintos eventos lo donan a fines sociales. Hasta ahora sus donaciones, que comenzaron en 2006 y se realizan «casi cada año», han ido a parar «a varias entidades que luchan contra el cáncer, Cáritas, Cruz Roja, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Ibiza y Formentera, y la de Fibromialgia». «También recogimos ropa y enseres para enviar a Ucrania y para los damnificados por el volcán de La Palma», añade la tesorera.

Imagen de la presentación oficial de la entidad en diciembre de 2003. / D.I.

Siempre que les han pedido colaboración, han estado dispuestas a arrimar el hombro. Por ejemplo, aprovechando sus habilidades cosiendo, durante varios años han confeccionado cojines en forma de corazón con tela de algodón para mujeres operadas de cáncer de mama, que han donado al Hospital Can Misses. «También, a petición de una enfermera de este centro sanitario, hicimos pulpitos de crochet para los niños neonatos que estaban en las incubadoras», señala Rangel. Recuerda, asimismo, que en diciembre de 2023 entregaron 85 regalos para los usuarios del Hospital de Día de Can Misses y les hicieron un árbol de Navidad de ganchillo, que luego han reaprovechado en la sede de Cala de Bou para disfrazarlo de muñeca en Carnaval y para decorarlo con motivos marinos para la fiesta de esta tarde.

Eventos para el 8M

Aunque en su presentación pública, en diciembre de 2003, contaron con la presencia de concejales del PP del ejecutivo del Ayuntamiento de Sant Josep, Tomillero afirma rotunda que la asociación es «apolítica».

La entidad no se considera feminista, pero ha participado desde el principio en los actos del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, haciendo una merienda y acudiendo, una representación, a la manifestación del 8M que se hace en Vila. La tesorera recuerda otras iniciativas, como la obra de teatro que representaron en 2018 en Can Jeroni, ‘Mujeres del cambio’, con motivo de esta celebración. La dirigió Beatriz de Astorza y en ella participaron algunas de ellas: Remedios Tomillero, Remedios Cárdenas, Amparo Galindo, Antonia González, Carmen Rangel y Ana María Vergara. El texto que representaron, basado en sus testimonios, hablaba de lo que vivieron estas mujeres que llegaron a Ibiza en los años 70 y que construyeron una nueva vida con mucho trabajo, esfuerzo y valentía.

Hay costumbres en la Asociación de mujeres de Cala de Bou que están instauradas desde el principio o casi. Por ejemplo, desde 2006, cada año, a principios de noviembre, pensando en las socias que trabajan de temporada, organizan un viaje juntas a un lugar de la Península. Este año se están planteando dar el salto internacional e ir, por ejemplo, a Portugal, un destino que no convence a todas. Otra cita obligada es la comida anual en un restaurante de la isla, que este año se hará a principios de mayo.

Las actividades gastronómicas son frecuentes en la entidad, que comparte espacio con la Asociación de Vecinos de Cala de Bou y Port des Torrent. Recuerda la presidenta el intercambio cultural y culinario que hicieron con mujeres marroquíes, que prepararon dulces árabes mientras ellas les mostraban cómo cocinar paella de marisco, que comieron todas juntas.

Panel con imágenes y recortes de prensa de los veinte años de la asociación. / Vicent Marí

A lo largo del año también hacen talleres de cocina, a los que invitan a gente de todas las edades, incluidos hombres. «Hemos hecho talleres de orelletes, de pestiños y hace dos años aprendimos a hacer salsa de Nadal», cuentan.

La puerta abierta a los hombres

Pertenecer a este colectivo ha sido un soplo de aire fresco para muchas de sus integrantes. «Para mí, entrar en la asociación fue muy positivo. Aquí he conocido a todas mis amigas», cuenta Rangel, que, a pesar de residir ahora en Sant Antoni, sigue yendo a Cala de Bou para participar en las actividades de la entidad. «Yo me quedé viuda hace 17 años y esta asociación me ha dado la vida, ha sido un punto de apoyo grandísimo», comenta Victoria Díaz. «Nos lo pasamos muy bien y estamos muy unidas», añade Burriel, para la que la Asociación de mujeres de Cala de Bou «es una segunda familia».

El único requisito, hasta ahora, para formar parte de esta agrupación es ser mujer, pero se están planteando cambiar los estatutos este año y abrir la puerta a los hombres, que han sido en estos años un gran apoyo para las socias, ayudándoles a llevar a cabo algunas de las iniciativas. «Nosotras somos grandes mujeres y tenemos detrás a hombres perfectos», afirma con convicción Chari Lorenzo. Todas las socias reunidas en la sede coinciden: «Necesitamos ideas y gente nueva, hombres y mujeres. Queremos que las nuevas generaciones se impliquen para que esta asociación no desaparezca».

Fiesta con baile y rifa Las socias de la Asociación de Mujeres de Cala de Bou están preparando tres coreografías para la fiesta de aniversario de hoy, en la que también se proyectarán fotos de los últimos 20 años y se hará una rifa de objetos hechos por ellas mismas.

