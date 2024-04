El director de Transparencia que comercializaba un agroturismo sin licencia forma parte de la comisión que ha ratificado la amnistía urbanística

El director general de Coordinación y Transparencia del Govern, Jaume Porsell, que comercializaba un agroturismo de 14 plazas sin licencia turística, forma parte de la comisión de simplificación administrativa que ha ratificado la amnistía urbanística en Balears. En este sentido, Porsell estuvo ayer presente como uno de los vocales permanentes en dicha comisión que acabó de perfilar el borrador con el que el Govern va a legalizar aquellas edificaciones ilegales en suelo rústico cuyas infracciones hayan prescrito.

Cabe recalcar que el portavoz del Govern, Antoni Costa, no descartó ayer tras presentar el borrador que las construcciones amnistiadas pudieran destinarse a alquiler turístico. "Veremos, lo que no se podrá restringir es que estas edificaciones pudieran destinarse a la venta, pero en el caso del alquiler turístico se tiene que decidir, aunque lo más probable es que no se permita".

Asimismo, dicho decreto de simplificación también permitirá agilizar las licencias urbanísticas a través de la externalización de las concesiones y suprimirá la Comisión de Medio Ambiente, tal y como pedían los promotores inmobiliarios.