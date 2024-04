Baleares ratifica la amnistía urbanística para las edificaciones ilegales en suelo rústico

El Govern de Marga Prohens ha ratificado la amnistía urbanística que se aplicará en aquellas edificaciones ilegales construidas en suelo rústico cuyas infracciones hayan prescrito. Una medida recogida en el borrador del decreto de simplificación administrativa presentado esta mañana por el vicepresidente del Ejecutivo y conseller de Economía y Hacienda, Antoni Costa. "Es una de las disposiciones que se incluyen en este proyecto. El Govern no modifica la legislación vigente, pero consideramos que si la infracción ha prescrito no podemos mirar hacia otro lado y ofrecemos una salida" ha expresado Costa.

Asimismo, el también portavoz del Govern no ha descartado que las construcciones amnistiadas pudieran destinarse a aquiler turístico. "Veremos, lo que no se podrá restringir es que estas edificaciones pudieran destinarse a la venta, pero en el caso del alquiler turístico se tiene que decidir, aunque lo más probable es que no se permita".

En este sentido, ha recalcado que el Ejecutivo si tiene potestad para vetar que se destinen a este tipo de alquileres aunque no ha querido confirmar que se vaya a aplicar. En relación a cuestiones urbanísticas, este decreto tambien permitirá externalizar la concesión de licencias a entidades homologadas en los diferentes ayuntamientos para agilizar los trámites.