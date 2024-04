Los ‘rebeldes’ de Vox montan una asociación emulando a Javier Milei

El presidente de Argentina, Javier Milei, siempre ha sido uno de los principales referentes políticos e ideológicos de Vox desde sus inicios como estrella mediática, pero los diputados que se rebelaron en Balears contra la dirección nacional ―Idoia Ribas, Sergio Rodríguez y Agustí Buades han ido un paso más allá y han creado una entidad bajo el nombre ‘Avanza en Libertad’ con la que pretenden «llenar el vacío» que consideran que existe en la sociedad civil de entidades que «se decante y defienda» las mismas ideas.

La similitud con el proyecto político del dirigente argentino es categórica: el economista se presentó a las elecciones con la coalición ‘La Libertad Avanza (LLA)’. Su contundente victoria en las elecciones presidenciales ya generó una euforia incontenible entre las filas del partido en las islas, condensada en la reacción de la presidenta de la formación, Patricia de las Heras: «Enhorabuena, habéis echado al socialismo parásito. ¡Viva la libertad carajo!». El propio Rodríguez celebró la victoria del economista: «Felicidades Argentina, ganó la libertad, ganó Milei».

Los diputados aseguraron ayer en un encuentro con periodistas que mientras en la izquierda existen multitud de plataformas sociales y culturales, su espectro ideológico está «huérfano» en este ámbito. Por este motivo, explican que este nuevo proyecto busca «movilizar» a la sociedad civil en torno a sus ideas y propuestas.

Si bien parece que esta decisión apunta a un distanciamiento respecto a la dirección nacional, la entidad estará diferenciada del partido después de la profunda crisis interna que vivió la formación a principios de año, los tres diputados reiteran que su voluntad, al menos de momento, es continuar junto a Santiago Abascal y ratifican que «ahora mismo estamos en la misma sintonía que Madrid», aunque en un momento posterior confesaron que el partido «no es una prioridad, sino una herramienta» para cambiar la sociedad, tal y como recoge la Agencia EFE. A preguntas de los periodistas, Ribas incluso añadió que solo dejarían el partido si la actividad de esta nueva asociación fuera muy exigente y no les dejara tiempo para desempeñar su actual función política.

La crisis interna del partido tuvo su origen en la decisión de los cinco diputados ‘rebeldes’, que decidieron expulsar a Patricia de las Heras y Gabriel Le Senne, ambos diputados afines a la dirección nacional, con el objetivo de hacerse con la presidencia del Parlament. Pese a ello, acabaron renunciando por completo a su estrategia después de que Madrid no diera su brazo a torcer y expulsara de forma temporal a los cinco díscolos. Abascal cerró la grieta de forma contundente: «Todas las crisis hacen daño a los partidos, pero Vox ha mostrado fortaleza, no ha cedido y ha mantenido su posición. Nosotros no permitimos que nadie pueda robar la voluntad de aquellos que han confiado en nosotros. No ha ocurrido en Balears. Unos compañeros cometieron un error y ese error ha sido subsanado».

