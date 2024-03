Creando conciencia

El pasado viernes, Cáritas celebró la fiesta de ‘Premis Cor’ por tercer año consecutivo. Una jornada para agradecer y reconocer a las empresas que nos ayudan a reinsertar sociolaboralmente a tantas personas que llegan a estas dependencias de la Iglesia para poder encontrar un trabajo que dignifique su situación de marginalidad.

Son tantas y tantas las empresas que colaboran con nuestra entidad que nuestro agradecimiento no cabe en un solo acto al año. Con este evento pretendemos sensibilizar y crear conciencia en nuestra sociedad para que se puedan realizar cambios radicales en las personas que se sienten fuera del sistema laboral y económico por su falta de capacitación y de recursos , y que desde nuestros proyectos y con la ayuda de empresas y colectivos con un gran corazón hacen posible que estos procesos se cierren.

El acompañamiento es fundamental. Y es lo que hacen los agentes de Cáritas, profesionales y voluntarios, que trabajan para empoderar a las personas que al vivir en la calle o en situaciones de exclusión pierden la autoestima y las fuerzas para seguir luchando, muchas veces, contra un sistema que no les ayuda a sentirse integrados.

Pero no es una batalla perdida. Al contrario, son desafíos que Cáritas afronta año tras año, con todos los recursos que se nos ponen a nuestro alcance con empresarios que quieren aportar su granito de arena para humanizar la sociedad. Para visibilizar que otro modelo de trabajo es posible, donde no solo se busca el rédito económico, sino sobre todo el bien de las personas. Es otra manera de enriquecerse, espiritualmente. En este trabajo constatamos que el sistema de salud y las políticas actuales no dan una respuesta rápida a la problemática de salud mental y de vivienda, que repercute directamente en el mundo laboral.

Desde Cáritas queremos seguir acompañando a los más desfavorecidos, seguimos apostando por ello;, nuestro compromiso surge del mandato evangélico, que nos caracteriza, el de la entrega al servicio de los más necesitados. Este es el motivo de este bello acto a las puertas de Semana Santa, en el que el Jueves Santo, la Iglesia celebra el día del Amor Fraterno. Una manera diferente de situarnos en la vida.