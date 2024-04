Museu de la mar, una oportunitat per a Eivissa

Un mestre d’aixa és un fuster de la mar, un artesà de patrimoni marítim i un custodi de tècniques de construcció naval com els llaüts, que han estat vitals en la vida social i econòmica a la història d’Eivissa.

Tradicionalment, aquests artesans exercien un rol fonamental en les comunitats pesqueres, construint i mantenint les embarcacions que eren essencials per a l’economia local.

Otros artículos de Marco A. Guerrero

Avui, el seu paper ha evolucionat cap a la conservació, a mesura que la demanda d’embarcacions de fusta ha disminuït enfront de les construccions modernes de materials sintètics. Aquesta pèrdua de competitivitat econòmica de les construccions navals en fusta amb tècniques tradicionals ha de ser compensada per les administracions públiques, que han de prendre la iniciativa per assegurar la continuïtat dels mestres d’aixa, un ofici que representa un lligam essencial entre el passat i el futur d’Eivissa.

En aquest context social i econòmic, el Museu de la Mar d’Eivissa esdevé una oportunitat inigualable per a la conservació de l’ofici dels mestres d’aixa i dels llaüts. Aquest compromís ens obliga a preservar el llegat patrimonial de la nostra història per a les futures generacions.

És per aquest motiu que instam a les diferents administracions implicades a executar el projecte i reservar una part del moll del port antic de la ciutat d’Eivissa per amarrament de vaixells històrics, i per als construïts en fusta de forma tradicional com els llaüts, el que ajudarà a conservar el patrimoni naval i a revitalitzar com un atractiu patrimonial i turístic una zona important de la ciutat.

En una Eivissa amb una contínua pèrdua d’identitat i referents i amb un món on l’avanç tecnològic sembla esborrar tradicions, el projecte del Museu de la Mar, fruit del consens entre l’Autoritat Portuària de les Illes Balears, l’Ajuntament d’Eivissa i el Consell d’Eivissa, representa una iniciativa vital per a la revitalització del moll antic de Vila, la preservació de l’ofici dels mestres d’aixa, així com manteniment d’un llegat naval històric.

Suscríbete para seguir leyendo