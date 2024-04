Però qui és Carmen Planas?

D’aquest personatge, Carmen Planas, tinc poca informació però a prou per parlar, i certament no bé, d’ella. Carmen Planas sembla que és presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares, la CAEB. I això vol dir poder econòmic, influència política, defensa d’uns interessos concrets. Economia i política, l’eterna i devastadora història de sempre, que sovint es repeteix de forma i manera desoladora. Carmen Planas sobre el resultat final del Club Naútico entre altres frivolitats i sobre la resolució a favor de PyLS diu «una cosa es atacar a la normativa y otra a las personas. Si atacamos a las personas estamos intentando matar al mensajero...». El que passa, és que ara i aquí no es tracta de matar a ningú, es tracta de denunciar la irresponsabilitat d’una entitat anomenada Autoritat Portuària de Balears que ha volgut, decisió miserable, carregar-se una entitat noble, quasi centenària, en favor de grups de pressió que tenen diners i un sentit absolut del poder i que amb el final d’aquest melodrama social i cívic Ibiza pugui donar una passa més endavant cap a la gran merderada que serà, ja és, el futur de les nostres illes, en nom és clar del progrés que a tots sense dubte ens arribarà. Mentida sobre mentida. Construir un turisme de luxe sota la protecció de la APB. «La Autoridad Portuaria de Balears» -escriu Xescu Prats a les planes de ‘es Diari’- «ha permitido y hasta fomentado que el puerto de Ibiza se convierta en un escaparate del lujo, colonizando cada palmo de los muelles para instalar negocios...». Tal qual, Ibiza -i aquest patètic, exòtic polític Llorenç Córdoba també serà culpable- es dilueix. Tot plegat una merda. Visca el Club!

Suscríbete para seguir leyendo