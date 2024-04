Ibiza en venta al mejor postor

u El Club Náutico Ibiza vive sus últimos días de existencia. De nada sirven los 99 años que lleva como pieza fundamental de la vida social y deportiva de la ciudad, su historia ligada a la de varias generaciones de ibicencos. De nada el patrimonio sentimental ni histórico frente a la contundencia del talonario. Es el capitalismo, estúpido. Las normas están hechas así, gana el que más paga, y para cambiarlas hay que modificar la ley. La necesidad de proteger los clubes náuticos -entidades sin ánimo de lucro cuya función social es su razón de ser- es un clamor, también por parte de los propios partidos políticos que han tenido y tienen la posibilidad de impulsar ese cambio en las cámaras legislativas. Pero de momento no han hecho nada en este sentido, por lo que el dinero es el argumento definitivo a la hora de inclinar la balanza. No nos debe extrañar en Ibiza, donde todo se vende al mejor postor, hasta el último sofá desvencijado de la habitación más cotrosa. Son las leyes del mercado, estúpidos; lo sabemos muy bien en las Pitiusas, una sociedad con la codicia como columna vertebral que ha convertido la vivienda en un bien de lujo para especular. De qué nos quejamos, si lo raro es ensalzar los valores y lo que no se puede medir en dinero.

