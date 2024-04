La gran victoria de la cotidianidad

u «Hay una victoria muy grande en la cotidianidad», asegura Helena Maleno, admirable defensora de los derechos humanos de las personas migrantes que presentó en Ibiza su libro ‘Mujer de frontera’. Habló de la importancia de «sembrar en la trinchera»: «De sembrar esa semilla que lo mismo no crece cuando yo esté, pero después sí». Esta mujer valiente y admirable, perseguida de forma implacable por su defensa de la vida, respondía así a la pregunta de un espectador sobre «cómo podía vivir sintiéndose perdedora» el 90% del tiempo. Una apreciación que no comparto en absoluto, porque una mujer como Maleno siembra allá donde va, el otro día en el acto en el Casal d’Igualtat y también en quien lee su libro, que no deja indiferente a nadie y que recomiendo como lectura obligada. Tampoco se siente perdedora ni la percibimos así, al contrario: es un ejemplo que nos sirve para recordar la importancia de esos valores que guían nuestra vida, que nos sostienen, da igual el Goliat que esté enfrente. Helena reivindica que hay un lugar en el mundo para la solidaridad y la empatía, para la justicia, y que la resignación no es una opción cuando miles de personas (pobres) mueren en el mar como resultado de la criminalización de la migración por parte de Europa. Qué suerte conocer a personas como Helena, que siembran tanto en su cotidianidad.

