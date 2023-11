Ibiza y las excursiones mortales

Para empezar

Marta Torres Molina

Ibicenca, isleña y mediterránea. Licenciada en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona en 2002. He desarrollado toda mi carrera profesional (exceptuando alguna colaboración) en Diario de Ibiza, donde comencé a colaborar los fines de semana antes, incluso, de iniciar los estudios universitarios. Dedicada, principalmente, a temas de sanidad, educación y sociales. Y a culturales siempre que encuentro un hueco. Este amado oficio mío me ha valido algunos premios (Premio de Periodismo Contra la Violencia de Género de la Fundación Grupo Norte, de la Associació de Periodistes de les Illes Balears, del Colegio Oficial de Enfermería de las Islas Baleares, Fundación Instituto Roche de Medicina Personalizada y de Precisión, Tiflos…) que me han servido para reafirmarme en el poder de la libreta, el boli y mirar a los ojos en un mundo cada vez más tecnológico. Apasionada de las historias de mujeres, la gastronomía y la lectura. Siempre llevo un libro en el bolso. De vez en cuando sueño que escribo ficción. A veces, lo hago. He publicado los libros de cocina ‘Cocineras en Ibiza’ (Editorial Balàfia, 2020) e ‘Ibiza, de la tierra a la mesa’ (Editorial Balàfia, 2022), un relato en ‘Prova de foc’ (Editorial Balàfia, 2022), un compendio de ocho cuentos inspirados por la pandemia, y ‘Un año del revés’ (Con M de Mujer, 2022). Cuando el mundo despertó, los periodistas aún estábamos allí.