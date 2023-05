Nuestro voto supone una oportunidad de cambiar las cosas que solamente ocurre cada cuatro años. ¡Empleémoslo bien!

Necesitamos a alguien que aleje de nuestro pueblo al turismo de borrachera, de excesos. Queremos un turista plurinacional, que provenga de distintos orígenes y visite nuestro pueblo para disfrutarlo, para pasearlo, para nutrirlo… no para beber alcohol hasta el exceso y hacernos sentir que nada podrá nunca mejorar.

Los beach-clubs de piscina que abundan por todo el pueblo… que desde la playa del Arenal ya se extienden hasta más allá, absorben al visitante británico sin mucho cerebro que solo busca beber hasta la extenuación y pasearse semidesnudos. Y el problema ya no es que ese perfil de turista no gaste dinero en otros locales o tiendas del pueblo… sino que su mera existencia hace un “efecto vacío” que nos priva de la presencia de turistas de otras nacionalidades que no están tan inclinados hacia ese ocio de exceso que carece de sentido para una persona normal.

¿Y qué pasa con el West End? Tantas veces han prometido un cambio… y tantas veces nos han decepcionado. Los bares de alcohol barato siguen inexpugnables, de igual modo que el menudeo de drogas por la calle y los burdeles de siempre.

Aquel partido que comprenda que el lobby británico es una lacra que ya está agarrada a San Antonio como una garrapata, es quien debería llevarse todo nuestro apoyo.

Es nuestro momento de cambiar las cosas. ¡Piénselo usted bien! Utilicemos nuestro voto con atino, si no queremos que San Antonio, durante los próximos cuatro años, sea más de lo mismo…