La arruga de la renuncia

Paquita Tur Planells se ha levantado después de casi no pegar ojo, se acerca la temporada y eso la tiene inquieta este año. Lo arregla con un carajillo de hierbas Ibicencas que ella misma macera. Paquita cuando terminó la EGB se dedicó a servir en el colmado de su tío y poco tiempo después, ya con la mayoría de edad, abrió su propio restaurante. Lo abrió en una casa que heredó, de esto hará algo más de cuarenta años. El restaurante empezó siendo de cocina mediterránea, pescados, arroces, ensaladas y carnes. Pero hace unos años lo reformó y puso unas camas balinesas, algo de decoración asiática y también cambió el menú a platos orientales. Se puede decir que se adaptó a los tiempos, eso le permitió subir los precios. Paquita espera en la recepción del restaurante a Silvio, un chico que viene a traerle su currículum, porque demanda trabajar de camarero. Paquita está algo nerviosa así que para aliviar los nervios se toma una copa de hierbas con hielo. Hay que entenderla, es normal que esté nerviosa, ya que lidia con ese estado de ánimo que brinda la incertidumbre y eso es algo nuevo para ella. Hasta hace un par de años, siempre había podido escoger a sus trabajadores entre la montaña de currículums que se apilaban en su restaurante cada año desde que abrió. Siempre se sintió con la ventaja de poder decidir cuantos idiomas, estudios y experiencia requerían sus camareros, cocineros y friegaplatos; incluso podía hacer pruebas de trabajo, que en ocasiones no hizo falta que fueran ni siquiera remuneradas. Empero algo desde la pandemia ha hecho que esas montañas de currículums se queden en nada, no hay ni uno. Eso la ha puesto nerviosa, pidió ayuda a su hija pero está muy ocupada con un curso de Gestalt y su hijo no le da un mínimo de confianza dadas experiencias anteriores. Por lo que con la familia no cuenta, ya que su marido Pep está mayor ya para trabajar y además él ya tiene sus cosas. Paquita mira la hora en su IPhone y ve que Silvio se retrasa. Se contiene a mandarle un wasap o llamarlo, pero los nervios le pueden y finalmente tras algo más de diez minutos de retraso le manda un wasap. Ve que Silvio no lo recibe y le llama, pero el teléfono está apagado o fuera de cobertura. En un atisbo de optimismo, Paquita se dice en alto que será la cobertura que es muy mala en la isla ya que estará de camino.

Para compensar el fracaso de la llamada se sirve otra copa de hierbas ibicencas, esta vez un poco más generosa. A los pocos minutos recibe un wasap de Silvio, este se disculpa sobre todo por no haber avisado antes a Paquita, le explica que ha estado buscando habitación donde poder quedarse durante la temporada y que debido a los precios que le piden correspondiente a los sueldos que le ofrecen no le compensa quedarse en la isla a trabajar este año y que se vuelve a la península a casa de sus suegros. Paquita ha leído el wasap y nota cómo una nube negra se va formando sobre su cabeza. Coge la botella de hierbas, ve que aún queda un culo y se lo bebe a morro. Se sienta en el suelo de la sala del restaurante y medita su situación. Es verdad que gracias a haber vendido el estudio del carrer de Aragó por cuatrocientos veinticinco mil euros le ha permitido desahogarse un poco con los gastos. Y también es verdad que sus otras cuatro casas ya tienen muchas fechas reservadas de alquiler a través de Airbnb y que hará un buen pico con eso, ese pensamiento la relaja. Sí es cierto que estuvo a punto de alquilar una a esa pareja de médicos para todo el año, pero no le salía a cuenta y prefirió alquilar por vacaciones, menos mal. Paquita se siente un poco frustrada de que Silvio no pueda cubrir la plaza de camarero, quizás este año no pueda abrir el negocio, o quizás lo tenga que abrir con menos personal, como hizo el año pasado. También es verdad que Paquita ayer leyó que Armengol va a construir sesenta pisos en Ibiza ciudad de VPO, no sabe lo que es VPO, sí sabe qué es VIP, pero bueno, le suena parecido y seguro que es una gran solución al problema, piensa, y eso le alivia. N.del A: inspirado en hechos reales.