Al costat dels afrancesats

Pensar en ucronies convida a ficar la pota moltes vegades, i a dir coses extemporànies. Què hauríem fet si haguéssim viscut, en tal o tal època? Què hauríem fet si ens haguéssim trobat, posem per cas, al Compromís de Casp? Vist des d’ara, estic convençut que hauria votat Jaume d’Urgell, i no Ferran d’Antequera. Però anem a saber com ho hauríem viscut a principis del segle XV. Certament, quant més s’acosta un esdeveniment en el temps, d’acord amb la nostra sensibilitat, podem aventurar-nos més a pensar què hauríem fet en aquelles circumstàncies.

Ara que patim una ona desfermada de nacionalisme espanyol (nacionalisme banal que vol fer-se passar per no nacionalisme, per constitucionalisme o per qualsevol altre embolcall més o manco sedós), podríem reflexionar què hauríem fet si ens haguéssim trobat en les circumstàncies de principis del segle XIX, a la nostra part del món. Al Regne d’Espanya, on encara era vigent la Inquisició, amb monarquia de caire absolutista, endarrerit, incapaç de pujar al carro de la modernitat i de la ciència, i encara molt manco de la democràcia, se li obria una gran oportunitat, amb la invasió napoleònica. Es miri com es miri, al voltant de Napoleó Bonaparte, s’hi movia el més dinàmic i innovador de l’Europa d’aquell temps. Amb Josep I al capdavant del regne, Espanya tenia una oportunitat d’or per deixar endarrere vells llastos que li impedien pujar al tren de l’Europa (de llavors) de la primera velocitat.

Per això, el bo i millor d’aquell temps es va comptar entre els anomenats “afrancesats”. Pensem en alguns dels catalans més destacats (i fins i tot curiosos) del moment. Pensem, per exemple, en el jurista més destacat de l’època, Antoni de Ferrater i Soler, impulsor del dret català i un dels primers especialistes en la connexió entre el dret i l’estructura de l’Estat, defensor impertèrrit de Napoleó i de Josep I. O en el filòsof, jurista i historiador Tomàs Puig, un “intel·lectual avant la lettre”. Pensem també en pioners com Erasme de Gòmina, un dels precursors de la revolució industrial a Catalunya, amb fàbriques amb milers de treballadors; o, en la mateixa línia, en el banquer Gaspar de Remisa, a qui Bonaventura Carles Aribau va dedicar l’‘Oda a la Pàtria’, tret de sortida de la nostra Renaixença. Al voltant de la religió (o de les religions, millor dit), hauríem de destacar el bisbe Fèlix Amat de Palou, conseller de les més altes instàncies napoleòniques, de tarannà obert i liberal. O el gran Domènec Badia, Ali Bei, autor del famós llibre de viatges en què reporta la seua anada a la Meca (hi ha qui diu que va ser el primer occidental que va ser capaç de peregrinar-hi, transfigurat en musulmà de tota la vida). Per cert, Badia va acabar exiliat a França, cap a on partí amb els “afrancesats” més destacats. No oblidem el periodista Josep Pujol i March, el primer director d’un diari íntegrament en llengua catalana, el Diari de Barcelona (durant l’etapa napoleònica, només, això sí). O un metge insigne com el doctor Josep Antoni Viader, precursor de l’epidemiologia, sense el qual ni el doctor Ferran ni el seu plagiari Ramón y Cajal no haurien arribat enlloc.

Esment especial mereix Cristòfol Cladera, polític mallorquí, que va tenir responsabilitats importants a la cort de Josep I. Concretament, va ser secretari d’Interior durant el seu regnat.

Tots aquest personatges se’ns apareixen a primer colp de ploma, parlant només dels compatriotes. Si cercam entre els castellans, hi trobarem la inevitable còrrua de personatges perseguits per la Inquisició (que no tenien altra opció, realment, que fer costat a Napoleó). Però també escriptors com Leandro Fernández de Moratín o Juan Meléndez Valdés. I, sobretot, un pintor tan insigne com Francisco de Goya, avançat al seu temps i personatge clarivident també en qüestions socials i polítiques.

Amb la salvedat expressada al principi d’aquest paper, que em fa fugir de les afirmacions absolutes, estic bastant convençut que, si m’hagués tocat viure el principi del segle XIX i hagués tengut l’accés a la formació que, gràcies als meus pares i al meu entorn, he tengut durant la segona meitat del segle XX, hauria fet costat als “afrancesats”. Perquè en aquell temps va xocar un món liberal que maldava per manifestar-se, per començar a construir-se, amb un món obscurantista i retrògrade que frissava per perpetuar-se. Era com si, pensant en Heròdot, el gran historiador de l’Antiguitat, tornassin a xocar els grecs que es trobaven a les places i als mercats per comprar i vendre, i per discutir, amb els perses, que tot ho passaven pel coltell i l’espasa.