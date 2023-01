Una vegada, fa molts segles, a una galàxia llunyana en el temps i en l’espai un imprudent, indocumentat periodista ara reciclat a poeta emèrit per la gràcia de Déu i repartidor de pizzes a domicili va tenir la gosadia de demanar la dimissió de Fanny ‘Tour’, aleshores i entre altre feines directora de la Biblioteca de Can Ventosa. I tot perquè la dama en qüestió va programar un acte cultural dedicat a García Lorca a la mateixa hora que el Barça, club i equip ara mateix en crisi profunda, es jugava la vida. Parlam de la Copa d’Europa, el títol futbolístic més prestigiós del continent, superior fins i tot al Nobel i altres menuderies literàries que a ningú interessen i menys a Mariano Rajoy. L’article diuen els historiadors causà sensació i escàndol, fou el comentari de tothom i dels socis d’Ebusus també. Llavors, amb el pas del temps l’emèrit se’n adonà del seus greu error. I demanà perdó. Però ja era tard. Massa tard. El mal ja estava fet. Llavors, al cap de dècades i dècades, segles, al pas del temps Fanny ‘Tour’ torna a ser notícia d’actualitat. Ha publicat, de lectura difícil però absolutament recomanable ‘Epidèmies’ que no és per cert un cicle dedicat al cine de Mariano Ozores. El llibre va per un altre costat. Ens relata amb llenguatge acurat i efectiu, documentat i exhaustiu tota mena de malalties -no parla però del turisme i les seves conseqüències- a Ibiza i Formentera entre finals del XVIII fins el 1930. Bravo Fanny ‘Tour’, bravo! I de dimissió res de res.