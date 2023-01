La actitud antidemocrática del alcalde de Sant Antoni

Es una afirmación dura pero real, el alcalde de Sant Antoni parece empeñado en demostrarlo. Su actitud en el reciente pleno extraordinario fue vergonzosa. Desde el primer momento intentó entorpecer el normal desarrollo del pleno. Un alcalde demócrata hubiese contestado una por una las intervenciones de cada grupo político, pero no es el caso de Sant Antoni. Marcos Serra evitó responder cualquier pregunta comprometida, se limitó a desviar la atención, a disparar acusaciones para todos lados y esconderse.

Pero lo más grave llegó al final, el alcalde acabó el pleno unilateralmente de forma repentina, sin avisar y sin permitir a Unidas Podemos, PI y Ciudadanos hacer su segunda intervención. Todos los asistentes y medios de comunicación fueron testigos, las caras de los presentes reflejaban la sorpresa por el lamentable espectáculo que estaban presenciando.

Capítulo aparte merecen los micrófonos que fallaban sospechosamente cortando las intervenciones de la oposición, ya no sabemos qué pensar dado que el PP estaba tan desesperado por conseguir que la oposición no hablara que nos creemos cualquier cosa. Parece que dinero para Sonitec hay mucho, pero para micrófonos nuevos no queda presupuesto.

Pero el pleno extraordinario fue solo un ejemplo, el alcalde lleva meses con actitudes autoritarias y despóticas, en varios plenos ha intentado imponer y presionarnos cuando no estaba de acuerdo con las propuestas que llevábamos a pleno. Un ejemplo fue cuando nos cortó en medio del debate sobre una propuesta de acuerdo de Unidas Podemos alegando que se estaba alargando demasiado, y en ese mismo pleno una propuesta de acuerdo del Partido Popular duró prácticamente lo mismo (cuantificamos los minutos) sin que el alcalde se quejara. Doble vara de medir, actitud de cacique.

Pero han sucedido incluso cosas más graves, nuestro grupo municipal ha sufrido insultos y faltas de respeto en repetidas ocasiones por parte del alcalde públicamente. En un pleno, llamo a mi compañero “liante” porque sus preguntas estaban poniendo en evidencia las contradicciones del equipo de gobierno. En otro pleno nos acusó de manipular un vídeo en el que denunciamos una pelea ocurrida durante la actuación de Luciano este pasado verano, y pese a demostrarle con la fecha y la hora que queda registrada en el móvil, no rectificó. Además, en otro pleno se superó con las faltas de respeto y afirmó que mi compañero concejal “no tenía capacidad suficiente para entender lo que el alcalde le estaba explicando”.

En cuanto al concejal de fiestas, ni se molestó en inventarse excusas nuevas para el pleno extraordinario, volvió a repetir lo mismo que hace 9 meses en el pasado pleno de marzo, que Sonitec da un “servicio integral”, ignorando nuestra lógica pregunta al respecto: ¿Si Sonitec hace un “servicio integral” que es lo que hace exactamente el concejal de fiestas?, ¿Para qué está cobrando un sueldo público, para llamar a una empresa y que se encargue de todo?

El PP de Sant Antoni está demostrando lo que venimos avisando desde hace tiempo, han puesto nuevas caras pero son el PP de siempre, mismas prácticas poco transparentes y mismas actitudes antidemocráticas. Pero en realidad es normal porque como todos sabemos, los hilos en las sombras los siguen moviendo los mismos.