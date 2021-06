Fin de curso

Ahora que quedan unos días, quizá sea el momento de hacer balance. No hablo de aplausos (ya hemos visto en qué quedaron los de los sanitarios) sino de alegrarnos de haber llegado hasta aquí cuando todo apuntaba a lo contrario. Qué quedará de todo esto es la pregunta. Además del miedo, de la odiosa rutina sin actividades extraescolares, y del frío, también hemos comprobado que dar clase con menos alumnos funciona mucho mejor. Tampoco hacía falta ser un gran gurú de la educación para darse cuenta, pero no lo habíamos comprobado. No estaría mal mantener esta ratio, pero mucho me temo que en esto, como en lo de salir mejores del confinamiento, nos vamos a quedar con las ganas.