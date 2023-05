Si hay un presentador que disfruta con los proyectos a los que se enfrenta y que se implica al máximo es Arturo Valls (València, 1975). Porque tiene la inmensa suerte de no sentir miedo al ridículo. Y por eso nos ha hecho disfrutar con los programas que ha presentado, como 'Ahora caigo' y 'Me resbala'; o como actor, en 'Camera Café', o de concursante en 'Tu cara me suena' (inolvidable su Skakira leona). A la espera del estreno de '1%' en Antena 3, acaba de iniciar en esta cadena una nueva temporada de 'Mask Singer', donde disfruta como un niño dando paso a máscaras de lo más extravagantes que, como un gran huevo Kinder, contienen sorpresa. Y a la vez moderando a los jueces: a los incontrolables Los Javis y a las dos nuevas divas: Mónica Naranjo y Ana Obregón.

La incorporación de dos divas como Mónica Naranjo y Ana Obregón ha revolucionado el plató.

Sí, ha sido un revulsivo total. Han traído aire fresco y dos maneras de investigar. La de Mónica es como más técnica, analizando las voces. Tiene más dominio en ese tema. Ana ha tirado de agenda y de intuición. Porque conoce a mucha gente del espectáculo, ya que tiene una trayectoria muy amplia. Y veremos momentos muy emotivos, porque se descubría una máscara y se conocían. y eso ha generado momentos muy emocionantes. Y, además, suponía su vuelta a la tele después de mucho tiempo y de vivir la situación que ha vivido. Hemos descubierto una faceta muy competitiva de Ana Obregón, que se picaba como una niña pequeña con Ambrossi. Ha sido una cosa loquísima.

Durante la grabación usted declaró que la veía contenta. Entonces no podía imaginar que ya estaría proyectando su futuro.

En ese momento no teníamos ni idea, porque se grabó hace unos meses. No intuíamos ni sabíamos nada. Pero en general lo que le venía bien era estar con la cabeza en otro sitio. Le ha venido muy bien un programa como este que es puro entretenimiento, pura diversión y que requiere estar concentrado pensando en pistas y adivinar lo que hay debajo de las máscaras.

¿Feliz por ella? Dejando de lado si está de acuerdo o no con su decisión.

Sí, claro que sí.

Es muy importante ponerse en el papel del otro. Y usted lo ha hecho como concursante en Uruguay.

Totalmente. Es como tú dices. Es vivir en primera persona lo que te contaban las máscaras cada vez que se descubrían: el mundo del secretismo, cómo era salir del hotel ya tapado como Dark Vader con la máscara negra, subirte a un coche sin que te hable el señor ni hablarle, cantar ahí debajo, quitarte la máscara y pensar: a ver si van a decir en Uruguay que quién es este señor. Pero el presentador se emocionó: ¡Arturo Valls! Porque allí emiten 'Ahora caigo' y 'Me resbala' en 'prime time'. Me conocían como en España. Fue muy sorprendente vivir eso.

Y gratificante, imagino.

Y también era muy gracioso que cuando iba con la máscara, el regidor me dijera dónde irme poniendo. Y yo le decía: sí, ya lo sé.. Pensaría: cómo este tío se mueve por el escenario como Pedro por su casa. Pero es que claro, era como mi casa. Llevaba tres temporadas haciéndolo.

"Al quitarme la máscara en el 'Mask Singer' de Uruguay pensé: a ver si van a decir que quién es este señor"

¿Temía que le pasara como con Georgina, que al principio pensamos quién es? Algo que no pasaría ahora, claro.

Sí. En ese momento tenía menos exposición. Ahora con los 'reallitys' que ha hecho--. Pero fue impactante, porque era una tía con un montón de seguidores y una popularidad, pero en ese momento te quedas: ¿quién es?

Este año han incorporado el Delator, que da juego con los investigadores.

Sí, porque el botón del Delaton, si lo aprietas cuando lo tienes claro, suma puntos , pero si no, hay un castigo, que ha generado grandes momentos.

Algo que también se castiga es irse de la lengua y romper el secretismo. Se habla de 50.000 euros de multa.

Hay un contrato de confidencialidad y una cláusula, claro. Porque filtrar este tipo de cosas acaba con la magia del programa. Pero la cantidad exacta no la sé.

¿Siguen invitándole a copas para soltarle la lengua?

Para sacarte la información sirve eso y la tortura. Pero te das cuenta de que gente no quiere más pistas de las que se dan. Porque si llego a casa y digo: ha venido fulanito, no tiene gracia. Desde la primera edición a la segunda o la tercera noto que ya tampoco te piden más información de la que dan en el programa.

"Hay contrato de confidencialidad. Filtrar este tipo de cosas acaba con la magia del programa"

Si se fuera de la lengua, acabaría mal, pero no en la cárcel como su personaje de presentador en la serie 'Dos años y un día'. Por cierto, ¿habrá nueva temporada?

En principio no. Ahora estamos pensando en otros formatos.

Por proyectos no le faltan: ha estrenado ‘Camera Café’, ‘True Story’ y prepara 'That's my Jam España', una adaptación del programa de ¡Jimmy Fallon!

Me hace mucha ilusión. Hemos comprado los derechos el programa de Jimmy Fallon, en la estadounidense NBC para hacerlo aquí en España, con Movistar PLus+ y es un formato del que estoy muy orgulloso. También me lo he pasado fenomenal. Es un programa musical y puro disfrute.

"Sabemos que Jimmy Fallon ha visto los programas de 'That's my Jam' y le han encantadoª

¿Ha recibido alguna opinión por su parte?

Sabemos que ha visto los programas que ya están grabados y le han encantado. Y nos ha invitado a que vayamos a verle a Nueva York para grabar una promo con él.

Y luego vendrá el concurso '1%', en Antena 3.

Es muy divertido. Un programa muy novedoso en cuanto al tipo de preguntas. Es un plató circular, como el de '¡Ahora caigo!', pero sin agujeros, y con ¡100 concursantes! Mola un montón.

Lo que ha dicho adiós es a 'Me resbala', porque ahora pasa a Telecinco. No creo que Lara Álvarez, que lo presentará, haga unos chistes más malos/buenos como los suyos.

Es otro estilo de presentación. No sé cómo lo hará. Echaremos un vistazo por el cariño, porque es un programa que ha estado muchas temporadas en Antena 3 y que cambia de canal. Espero que les vaya bien.