En 2016 Diego Burbano se convirtió en el primer rostro masculino en presentar los espacios de Lotería de La 1 de Televisión Española. Gracias a su aspecto, no tardó mucho en que todos lo conociesen como "el chico guapo de la Lotería".

Cada fin de semana ha repartido suerte entre los agraciados del sorteo y hasta llegó a desnudarse para la revista Shangay, en una larga entrevista en la que este presentador, modelo y actor explicaba: “Trabajo de lo que me gusta, es un espacio blanco en el que no me meto con nadie ni con nada. Aunque siempre tengo ganas de más”.

Antes de aterrizar en la cadena pública, Diego ha pasado por Aragón TV, donde presentó un magacín de verano y sacó su lado más callejero como reportero. 40 Latino, RNE o Telemadrid son otras de las cadenas en las que se ha ido forjando como comunicador.

A Diego Burbano no solo lo avala su paso por la Lotería de Navidad, sino que también ha presentado eventos de organizaciones muy diferentes, como Cruz Roja, ASISA, Bodegas Monasterio de Veruela, Gillete y Pantene, además de haber prestado su imagen a diferentes campañas publicitarias.

Se despide de todos

Pero este fin de semana, tras presentar el programa, anunciaba a todos los espectadores que se despedía del espacio como presentador. "Esta noche es mi último programa. Quería daros las gracias por estos últimos 10 años compartiendo la suerte. A veces salir de un sitio cuesta, pero cuando te llenas de tanta ilusión lo haces con optimismo y confianza. Y hoy, si me lo permitís, 'Que la suerte me acompañe'. Gracias, feliz noche y hasta pronto", decía Diego Urbano para despedirse de TVE.

De momento no se sabe si Diego estará al frente de otro proyecto televisivo, pero seguro que con toda la suerte que ha repartido, él también la tendrá.