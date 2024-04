El fin de semana es el momento perfecto para relajarse y aprovechar algo de tiempo para ver una buena serie en la televisión. De entre todas las plataformas de streaming que existen en España, hoy hablamos de Netflix, que ha sacado la artillería pesada y presentado un buen número de razones para quedarnos en casa en mayo de 2024. La plataforma reservaba la tercera temporada de ‘Los Bridgerton’ para una ocasión similar y la acompañará de ‘Atlas’ (la película de ciencia ficción con Jennifer López que parece Titanfall 2) y de ‘Sin Edulcorar’ (el debut de Jerry Seinfeld en el cine como director y guionista). No menos llamativas son ‘Todo un hombre’ (la nueva serie de David E. Kelley, creador de ‘Big Little Lies’) o ‘Eric’ (el nuevo proyecto de Abi Morgan, guionista de ‘Sufragistas’). Y en medio, suficientes documentales, k-dramas y propuestas de animación como para no soltar el mando de la televisión.

Pero si aún no has visto la serie de más éxito de la plataforma en 2023, ha llegado el momento de que te prepares un bol de palomitas y te acomodes en el sofá con el mando cerca para disfrutar de este taquillazo. La serie de Netflix más vista de 2023 Se trata de la serie 'El agente nocturno'. Es una serie dramática de acción y suspense basada en la novela superventas del New York Times escrita por Matthew Quirk. El agente del FBI Peter Sutherland (Gabriel Basso), encargado de una línea de emergencia del gobierno, recibe una llamada de socorro. Lo que no se imagina es que, después de atender esa llamada, acabará involucrado en un complot relacionado con un topo en la Casa Blanca. Será cuando le ordenen que proteja a Rose Larkin (Luciane Buchanan), una experta en ciberseguridad, cuando ambos agentes se vean obligados a investigar, mientras les pisan los talones, y sus vidas estén en grave peligro al hacer algunos descubrimientos alarmantes. Con este argumento, ya sabes que desde los primeros minutos la seria te atrapará y no la dejarás hasta que acabe. 'El agente nocturno' consiguió el tercer mejor estreno de una serie de Netflix de todos los tiempos. Sumó 168,71 millones de horas reproducidas en apenas 4 días. A causa de este éxito, Netflix decidió el 29 de marzo de 2023, tan solo 6 días después de su estreno, que se hiciese una segunda temporada de la serie.