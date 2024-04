Jorge Javier Vázquez no tiene pelos en la lengua, nunca los ha tenido y ya se sabe que cuando le preguntan por algún tema, aunque vaya a generar polémica, responde sin cortapisas.

En el podcast 'Querido hater', el joven Malbert entrevistó a Jorge Javier, y le preguntó su opinión por una compañera del extinto programa Sálvame: Paz Padilla.

El popular presentador no tuvo ningú problema en ser sincero sobre la relación que mantiene con la andaluza: ninguna. Y parece que tampoco tiene ganas de tenerla nunca más.

"Yo no tengo ninguna relación con Paz Padilla", explica Jorge Javier. "Vamos, ni quiero tenerla ni me interesa tenerla. A mí me la jugó en varias ocasiones. Me la jugó una vez, y cuando me la jugó la segunda dije 'mira, hasta aquí hemos llegado'. Yo creo que incluso me la jugó una tercera", añade el presentador de Supervivientes.

Al parecer en una ocasión en que Jorge Javier hizo una broma sobre otra compañera de Sálvame, Paz Padilla se lo tomó muy a pecho. "Adoptó un aire profesoral, como su hubiera descubierto la sopa de ajo". Opina, entre risas que "deberían quitarle el nombre... Paz... igual no tanto", aludiendo a que se trata de una mujer problemática.

Paz Padilla y Sálvame

Y es que recientemente la presentadora decidía dar su opinión sobre su paso por el programa Sálvame como presentadora.

"Era un programa en el que, ya se sabe, se gritaba, y eso era lo normal. A mí ahora no me gustaría tener un programa así, estoy en otro momento", ha comentado la comunicadora en el podcast 'Lo que tú digas', añadiendo que durante mucho se sintió "muy incómoda" allí: “Me di cuenta de que ya sobraba, y qué bien porque ya no tengo que estar ahí. (...) Ya no necesito ni dinero ni nada. Si algo he aprendido es que se necesita muy poco para ser feliz”.

“Yo intentaba estar ahí mostrando mi humor, que es mi forma de vida. Durante mucho tiempo pensé que tenía que estar, y luego me di cuenta de que sobraba", ha dicho Paz Padilla, llegando a disculparse a los que se vieron afectados por 'Sálvame': “Pido perdón si alguna vez hice daño, que creo que sí, evidentemente, porque estaba ahí. Intenté hacerlo lo mejor posible y poner amor a todo lo que hacía”.

Por otro lado, Padilla también ha recordado que pidió a sus "jefes" de 'Sálvame' que rebajasen el tono: "Muchas veces. 'Por favor, ¿no te da pena verla llorar? Por favor...'". "¡Anda ya!”, ha contado que le contestaron.