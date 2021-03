El exvicepresidente madrileño Ignacio Aguado (Cs) ha acusado este viernes a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), de "traicionar" el acuerdo de Gobierno con Ciudadanos: "Es como si llegas a tu casa y ves a tu pareja en la cama con otra persona y, cuando le pides explicaciones, te dice que lo ha hecho por si acaso tú estabas en la oficina con otra persona".

"Yo estaba en la oficina trabajando. ¿Y tú qué haces con otra persona en la cama?", ha añadido Aguado en una entrevista con Efe siguiendo este símil.

A su juicio, Ayuso, que es "experta en darle la vuelta a la tortilla", está intentando "engañar" a la opinión pública y hacerle creer que ha convocado elecciones anticipadas porque había una moción de censura en ciernes de Cs y PSOE contra el PP, al igual que en Murcia, para desalojarla del Gobierno regional, cuando esto, según Aguado, "es profundamente falso".

Aguado, que asegura que Ciudadanos no había tenido "ninguna conversación" con el PSOE en Madrid, sostiene que Ayuso quería convocar elecciones anticipadas desde hace "más de un año" y ha encontrado la "excusa" con lo ocurrido en Murcia, donde finalmente tres diputados de Ciudadanos han frustrado la moción al pactar con el PP.

"Estaba deseando cumplir su capricho de convocar elecciones y tratar de convertirse no sé muy bien si en la nueva emperatriz de Madrid, porque ella ha dicho que quiere gobernar sola", algo que "dice poco de ella", ha añadido. "Vive en otro planeta", ha explicado.

En su opinión, Ayuso se ha equivocado "profundamente" y su decisión "la van a pagar miles de autónomos, miles de empresarios, miles de familias, que no van a recibir los 250 millones de euros de ayudas directas para la hostelería, no va a haber abono joven a un precio reducido para menores de 30 años y no va a haber tarjeta monedero para las familias vulnerables", aspectos recogidos en los presupuestos de 2021 que estaban en negociación con Vox y que no saldrán adelante.

"Ha traicionado el pacto"

El PP y Ciudadanos firmaron un acuerdo de Gobierno en la Comunidad de Madrid para cuatro años, y "la señora Ayuso lo ha roto unilateralmente y ha traicionado" el pacto cuando "los madrileños querían un Gobierno como el que existía y que funcionaba", ha subrayado Aguado.

El ya exvicepresidente ha señalado que Ayuso le comunicó la disolución de la Asamblea y la convocatoria de elecciones anticipadas el pasado miércoles en la reunión del Consejo de Gobierno y que se enteró posteriormente del cese de todos los consejeros de Ciudadanos, incluido el suyo, "por los medios de comunicación".

Sobre la posibilidad de apoyar las mociones de censura contra Ayuso presentadas por el PSOE y Más Madrid, ha dicho que "estamos ahora mismo en una parálisis política y judicial propiciada por la decisión de Ayuso de convocar elecciones", ya que la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid ha recurrido el decreto de la presidenta ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

"Hasta que no haya una respuesta en los tribunales y nos digan por qué camino debemos transitar, no tomaremos ninguna decisión", ha declarado Aguado, que no sabe si prosperará el recurso.

Además, ha lamentado que "por el capricho de Ayuso, la situación está empantanada, y lo que hace 48 horas era una región con certidumbre y con estabilidad se ha convertido en una región sumida en la incertidumbre y donde no hay horizonte claro para los madrileños".

Preguntado sobre si volvería a pactar con Ayuso si finalmente hay elecciones, no lo ha descartado, ya que ha indicado que "siempre" ha puesto el interés general por encima del personal o del electoral.

Sin embargo, considera que el PP y Vox se han dedicado a "dinamitar" durante los últimos meses que el acuerdo de presupuestos llegara antes porque "en el fondo quieren gobernar juntos" y, por eso, "hoy es más importante que nunca que exista Ciudadanos, que podamos liderar un Gobierno en la Comunidad de Madrid y que la querencia natural de Ayuso a entregarse a los brazos de Vox no se cumpla".