La convocatoria de unas elecciones anticipadas en Madrid pilló a muchos por sorpresa. Sin embargo, según ha asegurado Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado no fue uno de ellos. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado que mantuvo una conversación en la noche del martes con el líder del PP en la que acordaron disolver la Asamblea autonómica ante los rumores de una moción de censura en Murcia contra el presidente popular, Fernando López Miras, para evitar una iniciativa similar en Madrid.

"Visto que esto fue así, yo afortunadamente sí tuve su respaldo [el de Casado] y su confianza para dar este paso, que es muy duro y es muy difícil porque al final lo más importante es llegar al poder y yo ya lo tengo. Ya soy lo que no hubiera ni soñado", ha subrayado Díaz Ayuso este jueves en una entrevista en esRadio.

Unos minutos más tarde, en Onda Cero, la presidenta de Madrid ha señalado que estuvo hablando con Casado "la noche de antes" y que, analizando las circunstancias de Murcia, decidieron disolver la Asamblea y convocar elecciones. "Si no hago nada y eso sucede, hubiera entregado Madrid a políticas nefastas y que no necesita la Comunidad", ha sentenciado. Además, ha dicho que "tarde o temprano" el PSOE y Cs se hubieran aliado y hubieran presentado una moción de censura. "Era de libro que iba a pasarme a mí", ha asegurado tras mencionar los problemas de entendimiento con su exvicepresidente, Ignacio Aguado.

Sin nuevas incorporaciones

No obstante, está por ver que la disolución de la Asamblea, publicada esta media noche en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) tenga validez después de que la Mesa de la Cámara autonómica aceptara, el pasado miércoles, a trámite las mociones de censura presentadas por PSOE y Más Madrid. A este respecto, Ayuso ha afirmado que no espera "en absoluto" que estas dos iniciativas prosperen. "Estoy bien documentada. Tengo un buen equipo jurídico. Si no fuera correcto lo que he hecho yo, eso significaría que ningún presidente, ni aquí ni fuera podría disolver unas cámaras y convocar elecciones", ha sostenido en una entrevista en la COPE.

"Lo que es legal y correcto es lo mío", ha insistido después de acusar a PSOE y Ciudadanos de "ir contra la ley dando luz verde" a esas dos mociones. Así, la dirigente madrileña se ha puesto ya en modo campaña electoral y ha dejado claro que tras las elecciones quiere "gobernar sola" y que va a por la mayoría "absoluta". Hasta entonces, según ha explicado, no va a hacer nuevos nombramientos para sustituir a los consejeros de Ciudadanos que cesó el pasado miércoles.

La lucha con los naranjas

La dirigente conservadora también se ha desquitado con sus exsocios de Cs. Según ha desvelado, vivió "situaciones inenarrables" con Aguado. En una entrevista en esRadio, la dirigente del PP ha señalado que tuvo que aguantar cómo su socio en el Gobierno autonómico "se ponía de parte de La Moncloa por la espalda" en las reuniones del Grupo Covid-19 o se oponía, en contra de su criterio, a mantener abiertos los comercios y la hostelería antes de Navidades.

"Me hubiera gustado acabar la legislatura y llevo a un lado y a otro cediendo, aguantando", ha continuado Díaz Ayuso en Onda Cero antes de resaltar que con Cs ha tenido "épocas buenas y malas". Aunque, según ha dicho, las malas han predominado desde el momento en el que rescataron "personas que se iban del PP", en referencia al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. Aun así, ha destacado el buen trato que ha mantenido con algunos de los dirigentes de Cs. En concreto, ha alabado la actitud de la exconsejera de Turismo, Marta Rivera de la Cruz.

Momento después, Aguado se ha defendido en Onda Cero señalando que es el PP el que "ha roto el acuerdo" de legislatura que tenían al cesarle a él y al resto de consejeros de Cs. "¿A qué juega? ¿Quiere ser la reina Sol?", ha preguntado el exvicepresidente madrileño en referencia a Díaz Ayuso. A continuación, ha dejado caer que la dirigente del PP puede tener ya atado un pacto con Vox para gobernar. Además, ha criticado la "irresponsabilidad" de intentar convocar unas elecciones, lo que "suponen paralizar una comunidad en mitad de una pandemia".