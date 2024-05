Muere la escritora y artista trans Roberta Marrero a los 52 años

La escritora y artista visual trans grancanaria Roberta Marrero, referente en la lucha por los derechos del colectivo LGTBIQ+, falleció este viernes 17 de mayo, a los 52 años. Su repentina muerte ha coincidido, además, con la efeméride del Día Internacional contra la LGTBIfobia.

Anunciaron el fallecimiento de Marrero los artífices del sello editorial independiente Contintametienes, Inés Plasencia y Víctor Mora, a través de sus redes sociales: "Sin palabras pero con la necesidad de contaros, desde nuestro máximo respeto y amor, y sobre todo, desde nuestro dolor, que hoy, 17 de mayo de 2024, Roberta Marrero ha decidido marcharse. Pedro Lemebel decía: yo no tengo amigas, tengo amores; Roberta Marrero ha dejado escrito: I love you all". Aquí, más tristes y aburridas, pero en el limbo de las poetas ya brilla una nueva súper estrella. Toda la luz del mundo. Tus amores, Víctor e Inés".

Roberta Lucía Marrero Gutiérrez (Las Palmas de Gran Canaria, 1972) fue una artista total cuyo universo plástico, de carácter interreferencial, se desenvuelve en múltiples líneas y motivos, desde la imaginería religiosa al fetichismo, pasando por la cultura pop, el cómic o el cine independiente americano, pero también sobre el travestismo, la identidad y la política. El grueso de su obra gravita sobre temáticas como la muerte, el amor, el deseo, el tabú y lo oculto, con un marcado carácter autobiográfico, pero, sobre todo, plasmó con gran sensibilidad las redes de solidaridad dentro del movimiento LGBTIQ+ en España.

"Las personas trans siempre hemos tenido voz entre nosotras, lo nuevo es que ahora tenemos el altavoz", manifestó recientemente la artista. Además, Marrero también transitó otros terrenos creativos como el cine y la música como actriz y dj, pero es su obra literaria la que puede leerse como un espejo de sus inquietudes, obsesiones y vivencias.

Roberta Marrero, protagonista del Día de las Escritoras 2022; y Laura Vega, directora de Juventud del Gobierno de Canarias. / EFE

Día de las Escritoras

En el año 2022, el Gobierno de Canarias le dedicó el Día de las Escritoras en reconocimiento a "la labor y calidad literaria de una autora cuya obra relata la libertad y solidaridad dentro de la comunidad LGTBIQ+". "Premiarme a mí supone arrojar luz a aquellas personas que hemos creado desde los márgenes y que, hasta hace muy poco, no habían sido reconocidas", manifestó la artista al recoger su distinción en su tierra natal, con que siempre mantuvo "una relación compleja".

"Una tiene una relación compleja con su tierra cuando te ha sido un poco difícil vivir en ella", expuso. "A veces las personas somos un poco símbolos", continuó con motivo del homenaje por el Día de las Escritoras, que aceptó como "un acto de reparación" para una persona "nacida en pleno franquismo y que por tanto vivió luego el post-franquismo, algo nada fácil no sólo en Canarias, el ultra-sur de España, sino en todo el país", manifestó la artista.

Para la divulgación y reconocimiento de la obra de Marrero, el Gobierno de Canarias impulsó numerosas actividades relacionadas con su producción literaria, así como la celebración actos que contaron con la presencia de la autora.

En cuanto a su obra literaria, Marrero ha publicado los ensayos 'Dictadores' (Hidroavión, 2015); 'El bebé verde: infancia, transexualidad y héroes del pop' (Lunwerg, 2016) y 'We Can Be Heroes. Una celebración de la cultura LGTBQ+' (Lunwerg, 2018), 'Tranquilas: historias para ir solas por la noche' (Lumen, 2019) y 'Todo era por ser fuego. Poemas de chulos, trans y travestis' (Continta Me tienes, 2022). Además, Marrero también ilustró la portada de la novela 'La mala costumbre', de Alana S. Portero, donde la autora narra sus vivencias como mujer trans, y que encabeza con una cita de Roberta: "Recuerdo cuando fuimos felices. Recuerdo cuando pudimos ser héroes". Tras enterarse de la noticia, Portero escribió en sus redes: "Te vamos a querer siempre, Roberta. Siempre".

Un diseño de Roberta Marrero. / Roberta Marrero

Por su parte, la obra plástica de Marrero ha formado parte de grandes exposiciones como 'David Bowie Is' en el museo Victoria&Albert de Londres o 'Piaf', en la Biblioteca Nacional de París.

El pasado febrero, Marrero publicó el libro 'Derecho a cita' (Contintametienes, 2024), un personalísimo poemario en tres actos en torno al deseo, trufado de citas extraídas de la vasta bibliografía que conforma su universo creativo, personal y emocional. Así lo define Inés Plasencia, autora del epílogo: "¿Te imaginas una habitación con Pizarnik, Lemebel, Santa Teresa de Jesús, Marrero, Crisp, Sexton…? Todas en sofás de terciopelo escuchando a Lana del Rey. […] He aquí un cadáver que no será cenizas; he aquí los cuerpos de la fiesta más rabiosa del mundo. La hermana de Nan Goldin. He aquí la esclava de cualquier señor".