Reconocimiento a quienes trabajan por la excelencia gastronómica de Ibiza

La Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera entregó en la Escuela de Hostelería sus premios anuales correspondientes a Ibiza, que fueron para Juan Riera ‘Aliso’, con el reconocimiento a toda una vida dedicada al producto local y la gastronomía; la frita de calamar, distinguida como uno de los platos emblemáticos de la cocina ibicenca; el restaurante Camí de Balàfia, premio a la tradición y al producto; Familia Marí Mayans, en la categoría de producto local; Ca n’Anneta, por ser historia viva de la isla; Es Xuclar, como mejor chiringuito; Noho, mejor apertura de 2025; Celler de Can Pere, mejor restaurante tradicional; y Olivier Pérez, del restaurante Mariner, como mejor chef de 2025. Además, los chefs José Miguel Bonet y Antonio Pacheco recibieron el reconocimiento como nuevos embajadores de la Academia.

Pedro Matutes y Vicent Marí, con Stella González, viuda de Juan Riera ‘Aliso’, de la bodega Can Rich.

Los premiados agradecieron unos galardones que reconocen el esfuerzo y la trayectoria de la gastronomía pitiusa. Desde Camí de Balàfia, su representante aseguró que el premio les anima «a seguir» trabajando. Carlos Marí Mayans, copropietario de Familia Marí Mayans, destacó que es «un placer y un honor» recibir el reconocimiento, mientras que su hermano Bartolomé Marí Mayans recordó que «uno no es profeta en su tierra».

Los premiados posan con sus correspondientes diplomas acreditativos del galardón recibido.

El premio a Ca n’Anneta estuvo acompañado por un vídeo que repasó la historia del establecimiento, desde sus inicios como una pequeña tienda en Sant Carles hasta convertirse, gracias al impulso de Anita y la llegada del movimiento hippy, en uno de los bares más emblemáticos de Ibiza.

Pepita Costa entregó el premio a Carlos y Bartolomé Marí Mayans.

La familia, trabajadores y amigos de Es Xuclar subieron juntos al escenario para recoger el premio al mejor chiringuito. Su portavoz agradeció a la Academia el reconocimiento tras «un largo viaje» compartido con todo el equipo.

Premio para todos los profesionales del sector

El propietario del Celler de Can Pere, Paco Tur, recibió el premio al mejor restaurante tradicional y quiso dedicarlo a todos los profesionales del sector. Definió el galardón como un reconocimiento a «60 años de aprendizaje de una familia». Durante la gala, se recordó que el restaurante estuvo cerrado al principio de la temporada por la falta de personal, un problema que afecta a buena parte de la restauración de las islas.

Los propietarios y el jefe de cocina de Noho recogieron el premio a la mejor apertura de 2025 y destacaron el esfuerzo realizado para mantener abierto el restaurante durante todo el año.

Uno de los momentos más emotivos llegó con el reconocimiento póstumo a Juan Riera ‘Aliso’, impulsor de la bodega Can Rich. Su viuda, Stella González, recordó que fue un pionero de la agricultura ecológica en Ibiza y que siempre defendió que el vino de la isla formara parte de su identidad gastronómica.

Olivier Pérez, del restaurante Mariner, recibió el premio al mejor chef de 2025, que compartió con su equipo, al que atribuyó su éxito.

En el acto de entrega, el presidente de la Academia, Pedro Matutes, destacó el alto nivel gastronómico de la isla, mientras que el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, transmitió que «hay que reconocer a los agricultores, cocineros y profesionales que tenemos».