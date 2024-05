Que no se estuviera aprovechando al máximo el acuerdo con la sanidad privada incluido en el plan de choque contra las listas de espera, puesto en marcha por el anterior equipo de gobierno en la conselleria de Salud, a pesar del aumento de los pacientes que superaban la demora máxima establecida por el Ib-Salut.

Llama la atención

El «horror» que confiesan vivir algunos de los habitantes del camping ilegal de infraviviendas de Can Rova, en el municipio de Santa Eulària, impregnado por el mal olor de unas fosas sépticas que no se vacían con la regularidad que se debería y donde la convivencia entre los residentes, que llegan a pagar 700 euros, no es precisamente plácida.

El tirón que tienen, año tras año, las celebraciones del Primer Diumenge de Maig en Santa Eulària, localidad que se volvió a llenar este domingo tanto de residentes como de turistas. Pocas veces se ve tantísima actividad en el Puig de Missa como en esta jornada, que ofrece actividades para todos los gustos: gastronomía, folclore, animales, música, artesanía, concurso de flores...