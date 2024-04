llama la atención

Que la consellera de Salud no concrete las medidas que pondrá en marcha para reducir las listas de espera de consultas externas, que están disparadas, en Ibiza después de anunciar en el debate del Parlament de esta misma semana un plan para contenerlas. Por más que se le preguntó en su visita al Hospital Can Misses, la consellera no fue capaz de detallar qué nuevas medidas se pondrán en marcha para.

Que la calidad del agua de las playas de la isla de Ibiza no haya dejado de empeorar en los últimos trece años, según alerta la Alianza por el Agua. La zona más perjudicada, según los datos que aporta esta entidad, que reclama un mayor control del alcantarillado y lospuntos de vertido al mar, es la bahía de Sant Antoni.

El cruce de acusaciones entre PP y PSOE en el Ayuntamiento de Ibiza a cuenta del aumento de las tasas de las escuelas de verano que ha denunciado la Asociación Monomarental de Ibiza y Formentera, organización que fundó, precisamente, la actual concejala de Infancia del Consistorio.