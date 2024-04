El PSOE acusa al PP de renunciar a casi dos millones de euros para construir dos ‘escoletes’ en Ibiza

El PSOE denuncia que los gobiernos del Partido Popular en los ayuntamientos de Vila y Sant Josep han renunciado a casi dos millones de euros de subvenciones europeas que se asignaron para la construcción de dos escoletes públicas. El PSOE había planificado que uno de los centros estuviera en Platja d’en Bossa y otro, en la parroquia de Sant Jordi, según informaron ayer a mediodía, frente al solar en el que debía levantarse el primero de los centros.

Este se encuentra en la esquina que une las calles de la Punta y la de Sant Francesc de Ses Salines, en Platja d’en Bossa. Pilar Costa, diputada del Parlament balear, junto a Josep Marí Ribas, Agustinet, portavoz del Consell Insular y exalcalde de Sant Josep, y Rafa Ruiz, portavoz del grupo municipal socialista de Ibiza, expresaron que lamentan «este paso atrás, inexplicable, porque la financiación ya estaba», antes de añadir: «Figura también por escrito que la excusa o el argumento es, en el caso de Sant Josep, que no tienen terrenos públicos para ceder y, en el caso del Ayuntamiento de Ibiza, que no tienen recursos personales suficientes para hacer frente al proyecto». Unas justificaciones que Costa señala que se publicaron en el Butlletí Oficial de les Illes Balears hace apenas un par de semanas, el 30 de marzo de 2024.

Plazas previstas

En el caso de la escoleta de Platja d’en Bossa estaba previsto que ofreciera 111 plazas públicas de educación Infantil, con un total de nueve unidades para primer ciclo (de 0 a 3 años). Esta propuesta contaba con una ayuda asignada de 1.398.600 euros.

Por otro lado, la escoleta prevista para Sant Jordi hubiera contado con 37 plazas públicas de educación Infantil para los ejercicios 2024-2025, a partir de una subvención de 466.200 euros para su construcción.

La creación de plazas públicas de educación Infantil de primer ciclo de los dos ayuntamientos se realizó a través de la conselleria de Educación del Govern balear y vinieron financiadas por fondos NextGeneration.

En su intervención, Rafa Ruiz, explica que su equipo de gobierno consiguió la construcción de la ampliación de la escoleta de Can Cantó, que permitirá duplicar las plazas, que pasarán de 55 a 122: «Todo lo que están haciendo allí es trabajo hecho por nosotros», asegura. También expone que el lugar de la escoleta de Platja d’en Bossa era estratégico porque lo recomendaban estudios técnicos: «Eran barrios que habían crecido mucho y no tenían servicios públicos. Delante hay un edificio de viviendas protegidas y detrás otro, no solares vacíos». Ruiz señala que no quieren «pensar que hay algún interés, de alguna teniente de alcalde [en referencia a la segunda teniente de alcalde, Catiana Fuster], cuyo negocio son las escoletes privadas, porque sería un escándalo». «Lo único que esperamos es que haya sido un error y que el año que viene el Ayuntamiento ponga dinero para la escoleta», añade.

En su intervención, Marí Ribas apunta que «en el caso de Sant Josep es un engaño que digan que no hay terrenos para hacer una escoleta. Hay dos no muy lejos de aquí», apunta mencionando el que está cerca del centro deportivo de Can Burgos y otro en el número 18 de la calle Riu Minyo.

Las explicaciones

El PP de Sant Josep justifica que renunciaron a la subvención «en su día, entre otras cosas, porque no había tiempo material de cumplir los plazos de esta convocatoria». También señalan: «Si hubiéramos presentado el proyecto, con el tiempo esto habría provocado un problema aún mayor, ya que en caso de no haberse materializado deberíamos retornar el dinero de los fondos, más intereses».

Un portavoz del PP de Vila indica que «era inviable» cumplir los plazos porque en junio de 2023, cuando llegaron al Consistorio sólo encontraron una memoria valorada: «No había ni proyecto básico, ni proyecto de ejecución, ni licitación... ni nada». Añaden que, económicamente, han decidido «construir la ampliación de Can Cantó, ya que era lo más viable, y dejar el proyecto de Platja d’en Bossa para los siguientes presupuestos. No se ha dejado en un cajón, simplemente vamos de uno en uno». Por último, desde el PP de Vila también añaden que se consultó a la conselleria de Educación: «Y nos dieron la razón en la imposibilidad de hacer todo esto en un año. Can Cantó estaba algo más avanzada y por eso centramos nuestros esfuerzos en ella».

Respecto a los términos de ejecución previstos, el PSOE informa de que la convocatoria dictaba que para octubre de 2023 debían tener los terrenos para construir —«el Ayuntamiento lo cumplía», afirman— y antes de septiembre de 2024 se tenían que adjudicar las obras, que debían estar finalizadas al año.