Los exalcaldes de Ibiza piden mejorar la financiación de la capitalidad

Seis exalcaldes de Ibiza instaron esta mañana al actual principal responsable del Ayuntamiento, Rafael Triguero, a luchar por «mejorar la financiación» que corresponde al municipio en la Ley de Capitalidad, que todos coinciden en calificar de escasa dadas las necesidades imperiosas de la ciudad. Enrique Fajarnés, Xico Tarrés, Lourdes Costa, Marienna Sánchez Jáuregui, Pilar Marí y Rafa Ruiz expusieron su parecer sobre este asunto en una reunión a la que fueron convocados por Triguero y que se celebró en la sala Capitular del antiguo Consistorio, donde antaño tenían lugar los plenos. El propósito del alcalde es que, al menos, este Consell de exalcaldes se celebre una vez al año, el 8 de abril, coincidiendo, precisamente, con el aniversario (el de hoy ha sido el quinto) de la entrada en vigor de la Ley de Capitalidad. Como durante la reunión surgieron otros temas de urgente debate, como la vivienda y el agua, acordaron volver a verse las caras antes, acabada la temporada turística, posiblemente en octubre.

«Hemos hecho un balance y todos coincidimos en que cuando ha habido unión y consenso, esta institución ha conseguido cosas muy positivas. Y un ejemplo es la declaración de Ibiza como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco en 1999, cuando los equipos de Enrique Fajarnés [PP] y Xico Tarrés [PSOE] supieron caminar de forma unida con un objetivo que 25 años después nos ha posicionado, sin lugar a dudas, internacionalmente gracias a nuestro valor patrimonial», señaló Triguero, para quien los exalcaldes son «voces autorizadas, personas que lo hicieron lo mejor que supieron durante su etapa para nuestra ciudad».

Los dos temas del día que inicialmente se iban a tratar eran el de la Capitalidad y el del 25 aniversario del Patrimonio de la Humanidad: «Venía —indicó Triguero— a escuchar sus balances sobre la capitalidad tras cinco años. Todos coincidimos en que debemos seguir reivindicando la mejora de la financiación de la capitalidad de Vila. También hemos hablado de lo que ha representado la declaración como Patrimonio de la Humanidad y la creación del Consorcio Patrimonio de la Humanidad en 25 años, que si bien ha supuesto una mejora sustancial de los barrios históricos dentro del recinto amurallado, requiere seguir trabajando para mejorar la inversión» en esos espacios patrimoniales, resumió.

Más presupuesto

La exalcaldesa socialista Lourdes Costa (que comparó a los presentes con «abuelos cebolletas» por «las muchas historias y anécdotas» que tenían que contarse) pidió al alcalde actual «que siga luchando para aumentar el presupuesto de la capitalidad y así hacer frente a la presión poblacional y a la cantidad de servicios que la ciudad tiene que ofrecer a los visitantes del resto de la isla». Costa recordó que cuando en 2010 empezaron a exigir la Ley de Capitalidad, «el presupuesto [que se consideraba necesario] ya era entonces de seis millones. Ahora, tras negociar, se han conseguido 5,8 millones. Esas cifras se han de actualizar», recalcó: «De lo contrario, los ciudadanos que pagamos impuestos en Ibiza hemos de cubrir con nuestro dinero toda esa presión. Nos piden viviendas y aparcamientos para todos, tener la ciudad limpia, policías… Todo eso necesita financiación».

Costa, además, advirtió de que «el Patrimonio es un pozo sin fondo. Necesita muchas inversiones». Y millones, por ejemplo para conservar las murallas. También abogó por que «el Consorcio Patrimonio de la Humanidad siga vivo y activo y disponga de un buen presupuesto para hacer frente a todas esas inversiones necesarias».

"Ser valiente y poner límites"

El también exalcalde socialista Xico Tarrés reveló que no coincidieron en un tema que tocaron al margen de los dos que figuraban en el orden del día: la vivienda. «No coincidimos mucho. Cuando se habla de vivienda, creo que hay que hablar de límites. ¿Cuál es el límite de la ciudad? ¿Somos ya suficientes viviendo aquí o no? Últimamente veo que puede venir un empresario de cualquier lugar de la isla a Vila y pedir viviendas para sus trabajadores. ¿Es responsabilidad de Vila dar vivienda a todos? Yo creo que no, que las cosas tienen un límite», comentó Tarrés. «Más viviendas —añadió— supondría a su vez plantear construir más escuelas y que vengan más funcionarios de fuera de la isla, por lo que habría que construir más inmuebles aún. ¿Dónde está el límite?». En ese sentido pidió a Rafael Triguero «que sea valiente. Hay cosas que deben tener un límite. Hay que decir basta, hasta aquí».

Tarrés pidió a Rafael Triguero «que sea valiente. Hay cosas que deben tener un límite. Hay que decir basta, hasta aquí»

Coincidió con él el exalcalde popular Enrique Fajarnés: «Triguero, que es un líder, tendrá que dar pasos adelante para solucionar problemas e, incluso, para crear límites, como explicaba Xico Tarrés».

"Ordenar"

Al respecto, Triguero, si bien agradeció la aportación de Tarrés, señaló que «ellos [el exalcalde socialista y Fajarnés] se pueden permitir afirmar» que se pueden establecer esos límites. Ambos están jubilados y alejados de la política desde hace tiempo: «Le he indicado [a Tarrés] que en Ibiza se tienen que ordenar y estructurar distintos temas y problemáticas, se llamen límites o no». Por ejemplo, «las autocaravanas, las pernoctaciones en vehículos, el intrusismo… Todo eso está relacionado con la falta de vivienda».

Otro asunto en el que coincidieron Tarrés y Fajarnés: «Si no hubiéramos ido unidos no habría salido la declaración de Ibiza como Patrimonio de la Humanidad. Ellos [el PP] hacían fuerza por su lado y nosotros [PSOE], por el nuestro. La parte política fue muy importante. Todos juntos debemos ir de la mano para conseguir lo que necesitamos. Y nos toca seguir yendo de la mano juntos para cambiar dinámicas políticas feas que alejan a los ciudadanos de las instituciones», afirmó Tarrés. «No se hubiera conseguido —manifestó por su parte Fajarnés— si no hubiera habido unidad, tanto en el ámbito político como en el institucional. Es fundamental. Creo que es una buena lección para la política actual, para la local e incluso para la nacional».

Mucho por hacer

Pilar Marí, breve alcaldesa del PP, cree también que «hay que actualizar siempre las necesidades de la ciudad. Hay que intentar financiar todo aquello que sea necesario para dar una calidad de vida», lo cual redundará en beneficio del Patrimonio de la Humanidad. Por su parte, Marienna Sánchez Jáuregui (PP), agradeció al alcalde haber tenido «la magnífica idea» de reunirlos, «independientemente del color político». A su juicio, «siempre sale algo bueno cuando se unen las instituciones, los políticos y la experiencia».

El hasta hace un año responsable del Consistorio, Rafa Ruiz, recordó que Lourdes Costa y Xico Tarrés «también reunieron a los exalcaldes, que ya entonces pedían que la Ley de Capitalidad fuera una realidad. Ya lo es». Abundó en la necesidad de mejorar la financiación y avisó de que «queda mucho que hacer, muchos retos, como el de la vivienda», ante el cual «hay que plantear las soluciones de una manera valiente».

