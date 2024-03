CCOO de Ibiza: «Se ven grúas y mucho ladrillo, pero nada de vivienda para los trabajadores»

«Esta temporada vamos a tener los mismos problemas que el año pasado, pero incrementados debido a la falta de vivienda». Así resume Consuelo López, secretaria general de CCOO en Ibiza y Formentera, la previsión de la temporada turística. «Sí se ven grúas y mucho ladrillo por aquí ahora, pero nada de vivienda para la gente trabajadora de la isla».

Denuncia la dificultad para completar las plantillas y la sobrecarga laboral que genera, lo que en ocasiones deriva en bajas médicas. «Las plantillas llevan años sin completarse y no creo que este sea el año en el que se consiga... Ojalá, porque esta situación provoca una sobrecarga bestial sobre los que quedan», lamenta. Se ven abocados a trabajar a «ritmos muy altos, con horas y días extra». «Y luego nos encontramos con despidos por bajo rendimiento en la temporada pasada. Sorprende mucho que, con falta de personal, se pongan despidos encima de la mesa a fijos discontinuos antes de que empiece la temporada. Tengo conocimiento de casos en hoteles», añade la dirigente del sindicato CCOO.

Despidos y sobrecargas

López matiza que no son muchos los despidos que se están dando entre los fijos discontinuos: «No es ni mucho menos la tónica general, pero, si no tienes trabajadores, ¿por qué despides? Forma a esas personas un poquito para que puedan trabajar esta temporada y así el resto de la plantilla no irá sobrecargada ni caerá en una baja médica».

«Sorprende que, con esta falta de personal, se despida a fijos discontinuos» Consuelo López — Secretaria general de CCOO en Ibiza y Formentera

Con todo, explica que tanto en restauración como en hotelería hay empresas que optan por reducir servicios. Hay hoteles con habitaciones bloqueadas para alojar a empleados («lo que tampoco es justo para el empresario») y restaurantes que no pueden abrir todos los días que querrían. «A ver si empiezan a poder sacar gente profesional de nuestra Escuela de Hostelería», concluye.

Los improcedentes

En el sindicato también se han encontrado con algún caso en el que la empresa no hace el llamamiento a todos los fijos discontinuos, y advierte de que estas situaciones «tienen tratamiento de despido improcedente». «En general, se está llamando porque la parte empresarial está desesperada. También he de decir que estos años han tenido que contratar a cualquiera y no todo el mundo está cualificado para desarrollar bien su labor. Pero enséñales y que trabajen. No les despidas», insiste.

En el origen de esta problemática se encuentra la dificultad para encontrar una vivienda a un precio asequible. «El globo ya ha explotado por mucho parche que le queramos poner». De esta manera tan gráfica describe López las medidas que se han adoptado hasta ahora.

«La gente que está en caravanas se esconde para que no le pillen. ¿No será mejor que estén ordenados y con unos servicios mínimos hasta que se construya obra pública o pisos a precio tasado?» Consuelo López — Secretaria general de CCOO en Ibiza y Formentera

Señala, en conversación con este diario, que el hecho de que los empresarios se vean obligados a alquilar pisos para sus trabajadores es uno de estos parches, así como la posibilidad de que en un futuro no muy lejano, vista la situación en Ibiza, se habiliten espacios en los que las caravanas puedan establecerse.

Gestión municipal

López advierte de que esta no es la solución al problema, pero apunta que mientras se aportan soluciones, algo habrá que hacer. «Nosotros hemos propuesto que se zonifiquen por municipios áreas y que se les suministre instalaciones a esas caravanas. Y si cualquier particular quiera ceder un terreno, que lo ponga a disposición de los ayuntamientos, porque la gestión no se puede dejar en manos privadas», expresa en relación con la propuesta del presidente de Pimeef, Alfonso Rojo, de que las empresas que tengan terrenos adecuados puedan acondicionarlos temporalmente para las caravanas del personal.

«Ahora están escondiéndose para que no les pillen. ¿No será mejor que estén ordenados y con unos servicios mínimos?», insiste la secretaria general de CCOO. Todo ello hasta que se construya obra pública o pisos a precio tasado, «todas esas cosas de las que todo el mundo habla pero que no vemos».

Por otro lado, López celebra que la temporada se haya alargado, lo que posibilita más meses de cotización para los trabajadores: «Ya tenemos temporadas de seis, siete meses, que es una cifra buena. Y ojalá pudieran ser más. La isla se podría abrir todo el año porque da para eso y más».

