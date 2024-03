Maria Àngels Marí Puig, presidenta de la Alianza por el Agua: «Hay que potenciar las tres desaladoras antes de plantear la cuarta»

Finalizada la jornada ‘Las vidas del Agua’ en el Club Diario de Ibiza, la presidenta de la Alianza por el Agua, Maria Àngels Marí, secretaria general de Pimeef continúa reflexionando sobre los temas que se han abordado durante más de dos horas. Acaba de moderar una mesa con responsables de las administraciones locales, casi una repetición de la primera Mesa del Pacto por el Agua tras las elecciones de mayo de 2023, que se celebró el día anterior.

¿Cuál es el reto más urgente para las instituciones?

La depuración y cerrar el ciclo del agua. En materia de abastecimiento ya se está trabajando mucho para reducir el nivel de fugas, queda mucho por hacer, pero el tema del saneamiento es en lo que debemos trabajar más. Tenemos unas depuradoras que están funcionando pero están tirando toda el agua al mar. ¿Por qué? Porque es agua salada y las depuradoras no están preparadas para tratarla. No se puede reutilizar ni aunque tengamos un tratamiento terciario. Hay ayuntamientos que ya están invirtiendo en tecnologías para revertir esto. Es, por ejemplo, el caso de Santa Eulària, donde se están instalando sondas para identificar en qué puntos entra este exceso de salinidad. Tenemos que intentar no desperdiciar ni una gota y este nivel de salinización impide que cerremos el ciclo.

¿Qué novedades han impulsado en esta nueva etapa de la Mesa del Pacto por el Agua?

Desde hace unos meses nos hemos puesto en contacto con todas las administraciones públicas: Consell de Eivissa, ayuntamientos y Govern balear, para que se adhieran al pacto como administraciones. Con ello no dependemos de los partidos políticos, sino que las instituciones se comprometen a impulsar este pacto. Hay ayuntamientos que ya lo están preparando para llevarlo a pleno.

Usted representa al sector empresarial, pero en la Alianza hay políticos, asociaciones civiles, grupos ecologistas... ¿cuesta ponerse de acuerdo?

Se escucha la voz de todos. Se trabaja mucho dentro de la Alianza del Agua teniendo presentes las consideraciones de la Administración, empresas, agricultores, asociaciones de propietarios… Lo que queremos es saber el posicionamiento de todos, pero diría que tenemos una línea común. Influye mucho en esto que la Alianza se crea en un momento dramático en Eivissa. Teníamos puntos, como Sant Jordi o sa Caleta, en los que la población sólo recibía agua salada, había fugas que consumían el 70% del suministro de agua, el acuífero de sa Serra Grossa se salinizó completamente. Era realmente un drama. Es cierto que las empresas y los grupos ecologistas tenemos a veces puntos de vista diferentes, pero la situación fue tan grave que nos aliamos por el bien común. Eso ha permitido hacer mucho trabajo estos nueve años.

En un momento como el actual, con tan poca lluvia y en plena prealerta de sequía, ¿qué medidas se plantearon en la reunión?

En primer lugar se acordó unificar las medidas que se tomen. Vivimos en una isla, el agua que hay es para todos y no puede ser, como pasó el año pasado, que hubiera municipios que cerraran el agua de las duchas para concienciar y otros no. Luego hay ayuntamientos que ya aplican limitaciones de caudal a los grandes consumidores del municipio. Pero creo que debemos crear una conciencia permanente, no sólo cuando nos encontremos en situaciones así. Se debe ahorrar agua siempre

¿Cómo se puede concienciar a la gente para que las medidas de ahorro sean un hábito y no una carga?

Creo que ya existe cierto cambio de mentalidad. Hace 20 o 25 años no existía conciencia suficiente de la importancia del agua. Por parte de todos. No quiero culpar sólo a las administraciones, aunque es cierto que durante muchos años no abordaron las inversiones necesarias que se tenían que hacer. Hay que seguir concienciando, sensibilizando y formando. Jornadas como la que se ha llevado a cabo esta semana en el Club Diario de Ibiza, o campañas de sensibilización como la que acaba de sacar el Govern en la que sale aceite de oliva del grifo o gasolina de una manguera y se nos pide que valoremos el agua como estos productos, son muy importantes. En las escuelas también es básico trabajar. El año pasado realizamos casi 300 acciones formativas en los centros educativos desde la Alianza. Les enseñamos que el agua no sale del grifo por arte de magia, que hay todo un proceso que requiere mucho esfuerzo.

¿Qué actuaciones impulsa la Alianza para lograr este cambio?

Lo dividiría en tres patas fundamentales: tenemos una parte de participación, para colaborar con las administraciones; otra de difusión y educación, que son las charlas educativas que te comentaba, visitas a infraestructuras y talleres; y, por último, una parte de investigación.

¿En qué consiste esta investigación?

La parte más conocida es la publicación de indicadores. Es un informe que hacemos cada año en colaboración con los ayuntamientos, que nos dan los datos que analizamos para presentar unas conclusiones. Metería aquí el tema de la asesoría técnica para ahorrar agua, que ha supuesto incluir muchas medidas dentro de sus planes de gestión sostenible de agua. Ahora tenemos en marcha un proyecto para fomentar el aprovechamiento de agua por escorrentía en terrenos montañosos. En la zona de es Rafal Trobat lo explicamos. La idea es instalar balsas en la pendiente para aprovechar toda esta agua que cae por escorrentía. Es algo que ya se aplicaba antiguamente en Eivissa, pero queremos analizar cómo hacerlo del modo óptimo..

En pocos meses tendremos una depuradora que será capaz de regenerar el agua, pero casi ninguna administración ha previsto el aprovechamiento del agua regenerada ¿cómo se ha sido tan poco previsor?

La sociedad cambia y las necesidades que había cuando se diseñó esta depuradora no eran las mismas que ahora. Recordemos que la tramitación de esta depuradora se inició hace veinte años. Creo que durante mucho tiempo se ha trabajado diseñando proyectos pensando en las necesidades del momento en el que se diseñan y se tiene que trabajar teniendo más perspectiva de futuro. Y no es por quitar culpa a nadie, no puede ser que llegue ahora el momento de poner en marcha la depuradora y no tengamos depósitos ni tengamos las canalizaciones. Conociendo la lentitud de la Administración tenemos que proyectar de cara a las necesidades de los próximos años, pero tampoco puede ser que tardemos tanto tiempo en poner en marcha una infraestructura tan necesaria.

Sorprende que tengamos una depuradora nueva y ya tengamos que actualizarla, ¿se está haciendo algo para su actualización?

Nos han informado de que Abaqua ya proyecta algunos cambios cuando empiece a gestionarla. Por ejemplo, aprovechar la cota en la que se ha ubicado la depuradora. En su momento se criticó mucho que se hiciera una depuradora a cien metros sobre el nivel del mar por el coste de impulsión de las aguas residuales. Esta semana nos han informado de que se instalará un sistema de aprovechamiento de la energía que generará la caída del agua por la pendiente que llegará a compensar el consumo de impulsión. Pero tenemos que empujar para que se tengan en cuenta todos los avances disponibles y aprovechar la nueva depuradora al máximo.

Tampoco se podrá hacer uso agrícola del agua de la depuradora por la salinización, ¿cuándo se podrá revertir esta situación?

Se está trabajando en ello y es un tema que se planteó en la reunión del Pacto. Tenemos, por ejemplo, la balsa de Sa Rota, que ya tiene constituida una comunidad de regantes y que no puede utilizar ese agua por su salinidad. Hay que controlar estas intrusiones de salinidad e irlas corrigiendo. Esto tiene que ser un objetivo prioritario ahora para poder reutilizar el agua en todos los ámbitos.

La depuradora también debía servir para regenerar ses Feixes, ¿salió este tema en la reunión?

Claro que preguntamos por qué no se había previsto. Dentro de la Alianza estamos para trabajar en conjunto y poner sobre la mesa lo que se hace bien y lo que no se hace bien. Y a quien no lo está haciendo bien se le dice y se le ofrece ayuda. Esta semana se comentó cómo no se habían tomado medidas para impulsar esta recuperación de ses Feixes y les tiramos de las orejas a las instituciones.

¿Qué faltaría por hacer?

Pues realmente es una canalización de unos pocos cientos de metros. Pero estamos en lo mismo, el agua regenerada saldrá con un nivel de sal que impide que se vierta en los terrenos de ses Feixes. En los últimos años se ha hecho mucha inversión en la red de suministro, pero en materia de saneamiento queda muchísimo por hacer. Es un tema al que podríamos hablar mucho y existen muchas deficiencias. Ses Feixes son un tesoro que no cuidamos, que tiene un valor ecológico brutal y es una pena que por falta de previsión no podamos impulsar ya su recuperación.

¿Ve una evolución en las administraciones o seguiremos cometiendo los mismos errores?

Quiero pensar que hemos evolucionado. No sirve para nada lamentar los errores del pasado, hay que trabajar para que no se repitan en el futuro. También es cierto que no en todas las materias podremos prever siempre lo que va a pasar, igual dentro de cinco años aparece una nueva problemática que no se había contemplado. Pero quiero pensar que se tiene mucho más en cuenta esta perspectiva de futuro.

¿Cómo vamos en materia de separar pluviales y fecales?

Es una prioridad y así se lo transmitimos en la última reunión a los ayuntamientos. Vila, por ejemplo, ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años porque hasta hace no demasiados años no tenía nada. Aunque en general todos los municipios tienen proyectos para ir avanzando en este tema. Nosotros pedimos que sea algo prioritario para todos.

¿Qué opina de la gestión del agua desalada que hacen las instituciones?

Es esencial producir el máximo de agua desalada para mantener el nivel de nuestros acuíferos. No tiene sentido que las estaciones de desalinización tengan un rendimiento del 60% y sólo funcionen a su máximo rendimiento en verano. Debemos aprovecharlas todo el año y, si hay excedente, almacenarlo o incluso infiltrarlo en los acuíferos. Estas situaciones de sequía nos deben servir para tomar conciencia de que el agua es un recurso escaso y tenemos que dar el mejor uso a las herramientas que tenemos a nuestro alcance.

¿Hace falta una cuarta desaladora?

Primero tenemos que potenciar las que tenemos. Antes de plantear esa cuarta desaladora creo que tenemos muchos ámbitos en los que tenemos que trabajar para optimizar el consumo de agua. Si vemos que aprovechamos el agua reutilizada, reducimos las fugas, instalamos depósitos… y no es suficiente, habrá que valorarlo. También diría que, viendo lo que tardan en tramitarse estas infraestructuras, empezaría a gestionar el tema por si acaso.

