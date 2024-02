La salinidad del agua de la nueva depuradora de Ibiza frustra la regeneración de ses Feixes

Tanto el Plan Especial de ses Feixes aprobado por Santa Eulària como el de Vila contemplan «la aportación de un caudal ecológico de agua de buena calidad que abarque todo el ámbito de las zonas húmedas y revertir el proceso de salinización del sistema». Un proyecto que no era una utopía. Desde hace más de 20 años se trabaja en la puesta en marcha en Ibiza de una nueva depuradora que, previsiblemente, será una realidad en los próximos meses.

El aporte de agua tendría muchos beneficios: se recuperaría la vegetación del ecosistema, el agua se infiltraría en el subsuelo y mejoraría la situación de los acuíferos. Además, habría un flujo de agua que evitaría la salinidad y reduciría las plagas de mosquitos al estancarse el agua.

El agua regenerada existirá, pero no podrá utilizarse. Los datos que actualmente maneja la Agencia Balear del Agua (Abaqua) indican que el nivel de salinización del agua del alcantarillado de Vila impide aprovecharla para el riego. Su salinidad es la más alta de la isla, situada en el 100% del caudal. Esto implica que no se puede verter directamente en los cauces como se hace en Mallorca.

Hasta que no se revierta la salinización del agua que llega a la depuradora sólo se podrá usar en tareas de baldeo y limpieza, dado que la depuradora elimina los residuos per no la sal.

Años de planificación

La puesta en marcha de un sistema para aprovechar el agua regenerada en ses Feixes viene de lejos.

Ya en 2011, el Consell de Ibiza presentó un proyecto encargado a la empresa estatal Tragsa por 400.000 euros para la ejecución de la recuperación del sistema hídrico de ses Feixes de es Prat de ses Monges.Un encargo directo que preveía tanto la limpieza de canales como la inyección de agua para su distribución por la zona. Se llevaron a cabo las actuaciones de limpieza pero no hubo agua que corriera por los cauces.

Una vez que se redacta el anteproyecto de la nueva depuradora, el informe ambiental elaborado por la Comisión de Medio Ambiente de Balears del documento, de julio de 2013, ya recomendaba «aportar las aguas depuradas a la zona húmeda del Prat de ses Monges como un caudal ecológico».

Al año siguiente, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente puso como condición para poner en marcha el proyecto la realización de «un estudio detallado, en coordinación con el organismo competente, sobre la posible utilización del agua regenerada para riego y mejora hídrica de la zona húmeda de ses Feixes». Un estudio que debía incluir un calendario de utilización.

En 2016, el Consell de Ibiza encarga el análisis de los aspectos hídricos, hidrológicos y para la dotación de caudal ecológico y recuperación ambiental de la zona húmeda de ses Feixes de es Prat de ses Monges. Un documento que sirvió para diseñar la infraestructura.

Su ejecución figura en el Plan Hidrológico de las Illes Balears 2015-2021, con una partida presupuestaria de 2,9 millones de euros. No se ejecutó y por el momento tampoco está prevista su puesta en marcha.

El Consell de Ibiza reclamó en diciembre de 2023 al Govern la puesta en marcha del sistema para irrigar ses Feixes con agua regenerada. Sin embargo, este asunto no depende de ellos ahora mismo. Primero, los ayuntamientos que tienen su alcantarillado conectado a la depuradora, principalmente Vila y en menor medida Santa Eulària, deberán invertir en saneamiento. Algo que parece que no se ha tenido en cuenta durante más de una década de planificación y proyectos para regenerar el humedal.