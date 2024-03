Fallece Pedro Medina García, pionero de la pediatría en Ibiza

Llegó a Ibiza en 1961, isla de la que únicamente se alejó durante un ascenso, en su carrera militar. Pedro Medina García, nacido en la Puebla de Don Fadrique, ejerció, sin perder su acento granadino, durante más de medio siglo como pediatra en la isla. El médico médico (teniente coronel médico) falleció el miércoles en Ibiza a los 94 años.

Graduado en la facultad de Medicina de Granada, aterrizó en la isla cinco años después, destinado como teniente médico, a Artillería, a la agrupación número 1. Hasta entonces, trabajaba en un pueblo y fue su hermano, oftalmólogo, quien le recomendó que siguiera sus pasos y saliera de allí. Hizo las oposiciones, aprobó, y tras seis meses en la Academia de Sanidad Militar llegó a la isla. Para quedarse salvo ese ascenso que le llevó a Melilla, un breve traslado ya al final de su carrera que, según confesaba en una entrevista publicada en este diario, no le hizo mucha gracia. Le molestó tanto, de hecho, que hasta estuvo pensando pedir la baja. Le enviaron de nuevo a Ibiza y decidió dejar el Ejército y centrarse en su cargo como jefe de Pediatría del Hospital Can Misses.

Orla de Pedro Medina García / D. I.

Con motivo del homenaje que el Colegio de Médicos de Balears le hizo por sus 50 años en la profesión, Pedro Medina recordaba la “desastrosa” situación que se encontró en la isla cuando llegó a principios de los años 60: “Aquí no había casi pediatras ni había donde hospitalizar a los niños. A veces se llevaban a la clínica Alcántara, hasta que se inauguró el primer hospital de la Seguridad Social, en la actual comisaría. Allí había una sala grandota donde estaba la cirugía, la enfermería, la pediatría..., y otra sala grande para ginecología”. Era el jefe del servicio, pero estaba solo —“jefe de mí mismo”, ironizaba—, situación que se prolongó más de lo que le hubiera gustado.

Medio siglo como pediatra en Ibiza

En su más de medio siglo como pediatra, el granadino vio grandes cambios en la medicina. Desde las enfermedades, a los recursos pasando, también por el trato de los pacientes: “Hubo una época en que todo el mundo te daba las gracias, y ahora, como te descuides un poco, te denuncian y te mandan al juzgado”. En aquella Ibiza de los años 60 vio muchos casos de paludismo y de polio y trató no pocos de calazar, “la leishmaniosis en el hombre”, detallaba, ya con 80 años, aún en su consulta, rodeado de cuentos infantiles y camiones de bombero de juguete. Todo para sus pequeños pacientes.

Pedro Medina García, en su consulta / D. I.

Octogenario y aún con el estetoscopio en ristre, en 2011 reconocía que estaba “harto” del trabajo, que hasta unos meses antes mantenía no sólo en su consulta sino en la Policlínica Nuestra Señorta del Rosario, pero no de su oficio. “Me llamaban para los partos de la noche, para las cesáreas... Estaba hasta aquí [se lleva la mano hasta la cabeza]. Y le dije a don Julián [Vilás] que lo sentía mucho pero que necesitaba tranquilidad, que lo de las guardias se acababa. Eso sí, mantengo la consulta. Si viene alguien, lo atiendo, que no, leo un libro. Lo peor que puede hacer la gente es retirarse teniendo la cabeza en su sitio”, comentaba entre risas antes de afirmar: “Los médicos son como los toreros, que deben morir en el ruedo. Aunque no quiero ir ya con la lengua fuera, he trabajado demasiado”.

El funeral se celebra este viernes, 22 de marzo, a las cinco de la tarde en la iglesia de Santa Cruz.