Fallece la popular oftalmóloga de Ibiza María Jiménez

María Jiménez Corral, una de las oftalmólogas más populares de la isla de Ibiza, por cuya consulta han pasado varias generaciones de pitiusos falleció ayer, 28 de diciembre, a los 73 años. La oculista, como la llamaban sus primeros pacientes, ejerció la mayor parte de su carrera en el Hospital Can Misses, donde ocupó el cargo de jefa de Oftalmología, además de contar con su propia consulta privada, que durante años mantuvo en la calle Castilla de Vila.

La oculista nació en Andalucía, pero llegó a Ibiza con apenas seis años. Estudió Oftalmología porque le parecía una especialidad "muy limpia, muy bonita y de mucha precisión, además de quirúrgica", en Barcelona, tras lo que llegó al Hospital Can Misses. La especialista aseguraba en una entrevista en este mismo diario que, muchas veces, tras décadas de experiencia, intuía qué le pasaba al paciente nada más verlo entrar por la consulta: "Por la actitud. Si mira hacia arribam ka retina; si tiene problemas con la luz, el polo anterior, y si lo ves en la sala de espera que no le da el brazo para separarse más la revista, pues ya te imaginas lo que puede tener".

Solidaria contra la ceguera infantil

Cirujana ocular, Jiménez tenía una fuerte vena altruista y solidaria y habitualmente empleaba parte de sus vacaciones para acudir a países en vías de desarrollo para operar a personas con pocos recursos. Unas expediciones con otros profesionales de las islas para las que, año tras año, solicitaba material quirúrgico al Hospital Can Misses. "Tijeras, bisturís y otro instrumental necesario para poder operar a los niños", detallaba la propia especialista en 2003, a punto de embarcarse para Nicaragua, donde ella y sus compañeras del resto de las islas intervinieron a niños de hasta doce años, algunos "de meses".

Además de a Nicaragua, la oftalmóloga de Can Misses viajó con esta faceta solidaria a Kenia, Cuba, Zimbaue y Perú, entre otros países, siempre para operar a niños. Unos viajes en los el principal problema era, siempre, conseguir el material y los medicamentos necesarios para estas operaciones incluidas en campañas de lucha contra la ceguera infantil, para las que la oculista siempre recogía gafas de segunda mano que entregar a los profesionales de los países en los que colaboraban. Unas expediciones de las que siempre regresaba, a pesar del trabajo hecho en extenuantes jornadas de siete y media de la mañana a once de la noche, con la pena de no haber podido atender a todos los niños que lo necesitaban.

Además de a la oftalmología, la doctora se dedicó también a la política. Fue concejala de Cultura del Ayuntamiento de Eivissa, cargo al que accedió en 1989, de la mano de Enrique Fajarnés, quien, reas ocupar la alcaldía mediante una moción de censura a Enrique Mayans, la escogió para llevar esta concejalía.

El funeral por la oftalmóloga, que amaba su profesión, está previsto este sábado, día 30, a las 16 horas en la iglesia de Santa Cruz.