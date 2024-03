Jornada de turismo en Ibiza: «Si no aportas algo nuevo en turismo, no importas»

Las Pitiusas encaran en pocas semanas una nueva temporada que augura nuevas cifras de récord, siguiendo la oleada que, a nivel nacional, prevé que el Producto Interior Bruto turístico se incremente en más de un 2,5%. Eso sí, el sector advierte de que no cabe bajar la guardia y se deben corregir los defectos que lastran una posible desestacionalización. Es el caso de la conectividad aérea o la escasa oferta de ocio en invierno, así como el precario transporte público durante todo el año. Para ello, también es clave que el establecimiento hotelero sea creador de experiencias para sus clientes.

Estas son algunas de las conclusiones que han dejado este martes los expertos participantes en la jornada Turismo Plus, organizada por el Club Diario de Ibiza y patrocinada por Caixabank, bajo el título ‘La nueva era de los modelos de negocio turístico’.

"Éramos un referente internacional gracias a nuestra capacidad de adaptación a los nuevos tiempos y ahora también somos un destino deportivo puntero"

El director insular de Turismo del Consell de Eivisa, Juan Miguel Costa, ha baierto la sesión con un balance de la apuesta del Consell por diversificar la oferta a través de la cultura, el turismo de congresos y, sobre todo, con los grandes eventos deportivos. «Ya éramos un referente internacional gracias a nuestra capacidad de adaptación a los nuevos tiempos y ahora también somos un destino deportivo puntero», ha valorado Costa.

Esta oferta se ha consolidado gracias a las ocho citas que se declararon de interés turístico en 2020: Ibiza Marathon, Ruta de la Sal, Vuelta a Ibiza MTB, Ibiza Media Maratón, Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo, Ibiza Trail Maratón, Ibiza Half Triathlon y 3 Días Trail Ibiza. A estas competiciones ahora se ha sumado la carrera 10K Ibiza-Platja d’en Bossa, completando así un paquete promocional, como reclamo en las ferias turísticas, que está dando sus frutos en temporada baja.

Piensa global, actúa local

La intervención de Marc Rahola sirvió de ejemplo empresarial de la diversificación de la oferta. El fundador y director general de OD Group, Marc Rahola, recordó que en sus primeros años con el Ocean Drive, obtuvo «muchos ceros de ocupación» en enero y febrero. Con este hotel inició su andadura en 2006 apostando por abrir todo el año. Los últimos meses de enero y febrero, los más desangelados para el sector, los ha cerrado con una ocupación del 60%.

MArc Rahola, durante su intervención / V. Marí

Y eso que se trata de un establecimiento «sin piscina, ni en primera línea de playa ni en el centro de la ciudad». Ahora, Ocean Drive se ha expandido a Barcelona, Madrid y Sevilla y el grupo fundado por Rahola, OD Group, se ha ampliado con los hoteles de la marca Concept Group y los de la cadena Ryan’s.

¿Cuál es la clave de su éxito? «Quiero que en mi hotel pase algo. ¿El qué? No lo sé, pero debe ser un contenido diferenciado y tener coherencia con el lugar». En definitiva, «si no aportas, no importas». Rahola subrayó que el turista primero elige el destino y después el alojamiento. Por eso, quiere que sus hoteles se impliquen con su entorno, «a nivel cultural, social y medioambiental» para compartir sus valores y ofrecerlos al mundo. Él emplea el término «glocalización», porque «lo local te define y lo global es donde compites».

Este concepto se ha traducido, por ejemplo, en los talleres de hierbas o exposiciones de arte que ofrecen en Ocean Drive. También el mercadillo de vinilos o las clases abiertas para aprender a pinchar discos, abiertas a los residentes en la isla, que son mayoritarios en estos actos, y que sirve para que los visitantes interactúen con la sociedad local. En el caso de los hoteles de Concept Group, son los conciertos en vivo o la imaginería rockera los que aportan esta oferta de experiencias diferenciadas.

Buenas perspectivas

El director de CaixaBank Hotels & Tourism, Diego Hernández, pudo concretar con datos el optimismo generalizado. España ya batió récord el año pasado en la llegada de visitantes extranjeros, con 85.000 millones de personas, y un crecimiento del Producto Interior Bruto turístico del 7%. Para esta temporada, la previsión de que el PIB turístico vuelva a incrementarse en un 2,5% ya se ha quedado corta a mediados de marzo.

Diego Hernández, en el Club Diario de Ibiza / V. Marí

Estas cifras son claves para el monocultivo turístico de las Pitiusas. Así se puso de relieve con los registros de datos con tarjetas de crédito o débito que maneja Caixabank, que revelan que el 51% del consumo pagado por este método corresponde a turistas, de los que el 45,9% proceden de otros países.

"Hay una tendencia reduccionista que tacha toda la oferta como de lujo, cuando está destinada a un poder adquisitivo medio alto"

La jornada se cerró con un debate bajo el título ‘La nueva era de los modelos de negocio turístico en Ibiza y Formentera’, moderado por la gerente general de Migjorn Ibiza Suites y presidenta en Balears de la Asociación de Directores y Directivos de Hotel de España, Alicia Reina, que contó con Juanma Costa, director y fundador de Paya Hotels; la directora de Empresas de Ibiza y Formentera de CaixaBank, Marta Guitián, y el director de Sud Ibiza Suites, Felipe Codina.

En una reflexión sobre la apuesta por la calidad del sector, Reina se quejó de una «tendencia reduccionista que tacha toda la oferta de lujo, cuando está destinada a un poder adquisitivo medio alto». En este sentido, Codina apostilló que «una cosa es el lujo y otra es ser caro y en Ibiza tenemos que mejorar servicios para ofrecer lujo». Como ejemplo, citó las «esperas de dos horas en el hotel» para que llegue un taxi en verano, la carencia del transporte público o la escasa conectividad aérea y de oferta de ocio en invierno.

Otro tema central del debate fue el reto que supone la amenaza del calentamiento global. Ante las altas temperaturas de los últimos julio y agosto, Costa advirtió de que puede reducirse el número de visitantes en esos meses. Y, aunque pueda parecer que «a corto plazo el cambio pueda traer más turistas en invierno, en verdad es una situación muy preocupante».

Por su parte, Guitián destacó que «muchos empresarios están invirtiendo para adecuar sus hoteles». «Estamos dando mucho crédito sostenible para la eficiencia energética y gestión de residuos, que ayudan a reducir las emisiones de CO2».

Posteriormente, el turno de preguntas del público quedó monopolizado por la activista Karen Killeen, de Extinction Rebellion, que pronunció un discurso sobre la catástrofe que suponen las «emisiones de los megarricos» y la necesidad de reducir las emisiones. Reina replicó asegurando que los hoteleros están «implicados, obligados y poniendo mucho dinero» para combatir el cambio climático, pero se quejó de «la hipocresía de que se cree que esto se arregla regulando el sector turístico». «Regodearnos con el catastrofismo no sirve de nada, porque nos deja paralizados en vez de actuar», concluyó.