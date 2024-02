La ciudad de Ibiza adelantará al verano el pago de los impuestos municipales

A propuesta de la concejala de Unidas Podemos, Gaudalupe Nauda, el pleno del Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado esta mañana por unanimidad adelantar el período de cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el impuesto de construcciones y el recibo de la basura a los meses de julio, agosto y septiembre para facilitar el pago a las familias del municipio. Actualmente, el período voluntario de pago es entre el 16 de agosto y el 6 de noviembre. Nauda ha justificado su propuesta en que este coincide con otros gastos considerables, como la vuelta el colegio en septiembre y las fiestas de Navidad. Entiende que adelantarlo al verano, cuando la mayor parte de la población trabaja y tiene ingresos, facilita la economía familiar.

La primera teniente de alcalde, Gema Marí, considera adecuada esta medida y ha anunciado que también se aplicará el mismo calendario de pago al resto de tributos municipales. “Los impuestos suponen un porcentaje elevado de los ingresos de la Corporación, pero no ah de estar por encima de las necesidades de las familias”, ha justificado Marí. La propuesta de Unidas Podemos también incluía la posibilidad de que los tributos se paguen de forma fraccionada, pero, según ha explicado Marí, ya se puede hacer, con la distribución de los pagos en tres cuotas: el 30% en mayo, el 40% en agosto y el resto en octubre. Además, Marí ha indicado que la fecha del pago mediante la domiciliación bancaria será el 2 de agosto.

Pista deportiva cubierta en ses Figueretes

El equipo de gobierno del municipio de Ibiza, del PP, proyecta reconvertir una de las dos pistas de fútbol sala del barrio de ses Figueretes en un recinto deportivo cubierto. Para ello, el pleno ha aprobado, con el voto favorable de PP y Vox y la abstención del PSOE (la concejala de Unidas Podemos se ha tenido que ausentar), la primera modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado el pasado verano, para cambiar la clasificación del uso de los terrenos. Así, la pista que se cubrirá cambia de espacio libre a equipamiento deportivo y, para compensarlo, el aparcamiento situado enfrente del cementerio viejo pasará a ser espacio libre. Al finalizar el pleno, el concejal de Urbanismo, Juan Flores, ha aclarado que, pese al cambio de uso, este solar seguirá utilizándose como aparcamiento público.

La pista de fútbol sala de ses Figuerets y el solar del aparcamiento que intercambiarán sus usos. / D. I.

El portavoz del grupo socialista, Rafa Ruiz, ha indicado que “hay mejores pistas para cubrir que estas”, al tiempo que ha recordado que lo que la ciudad necesita es “un gran pabellón”. En este sentido, el exalcalde ha lamentado que, en privado, el equipo de gobierno “desprecie” la propuesta que dejó su gobierno para construir un pabellón en la zona de Can Misses. También ha calificado la propuesta como "una chapuza", porque, ante la falta de explicaciones del equipo de gobierno, ha augurado que se reconvertirá en una pista deportiva sintética y no se reemplazará por otra de césped en otra parte del municipio. Ruiz ha atribuido esta propuesta al problema que tiene el Consistorio para reubicar a las pistas de baloncesto del club sa Bodega. “Se han encaprichado con un proyecto faraónico [el del Mercat Nou] eliminado las pistas de sa Bodega y de tenis y van buscando chapuzas”, ha criticado.

Por su parte, el concejal de Urbanismo ha explicado que esta es la primera de otras muchas modificaciones del planeamiento urbanístico. “Por lealtad institucional, trabajamos para su aprobación, pero haremos muchos cambios porque no nos gusta”, ha adelantado.

Incremento de sanciones en la ordenanza de limpieza

El pleno ha aprobado por unanimidad la revisión de la ordenanza de limpieza y recogida de residuos que aumenta las sanciones leves hasta 2.000 euros.

Por otra parte, el equipo de gobierno ha aprobado instar al Ministerio de Defensa a que ceda gratuitamente al Ayuntamiento el solar de la calle Lucio Oculacio de su propiedad para destinarlo a un parque o cualquier otra instalación al aire libre para disfrute de los ciudadanos, según ha explicado el concejal de Ciudad Inteligente y Transporte Público, Rubén Sousa, que ha recordado que en este solar no se puede construir nada.

El alcalde, Rafael Triguero, esta mañana durante el pleno. / D. I.

El grupo socialista ha votado en contra de esta propuesta porque, según el concejal del PSOE Pep Tur, es “surrealista”. “Esta no es la manera de hacer las cosas. El partido que gobierna ha de hacer su trabajo: levantar el teléfono o viajar a Madrid para estudiar todas las posibilidades, que no pasan sólo por la cesión del terreno”.

El PP ha tumbado las propuestas socialistas para que se tramite ya la proposición de ley registrada por el PSOE en el Parlament para limitar la entrada de vehículos en la isla y, la segunda, enfocada en que la escuela de adultos imparta formación de preparación de oposiciones para un puesto en la Administración del Estado.

Vox vota en contra de la defensa de la igualdad de las mujeres y encontronazo con Rafa Ruiz

Sí se ha aprobado, con el voto en contra sólo de Vox, una propuesta en defensa de la igualdad de las mujeres con motivo del 8 de marzo, en el que se conmemora el día internacional de los derechos de las mujeres.

Precisamente, en oro punto del orden del día, el portavoz socialista, Rafa Ruiz, ha tenido un encontronazo con los dos representantes de Vox al afirmar que se dirige a ambos porque la ley le obliga porque , de lo contrario, no les dirigiría la palabra. “No deberían estar aquí”, ha lamentado. El alcalde, Rafael Triguero, ha pedido a su antecesor que tenga “respeto y lealtad institucional”, mientras que el portavoz de Vox, Héctor Rubén Andrés, ha dicho lo siguiente: “Es bastante sorprendente que una persona que ha sido alcalde de esta ciudad y que se supone progresista y demócrata diga lo que dice y no respete el derecho de los ciudadanos a votar a quien consideren… El de la ultraderecha parece usted”.

Héctor Rubén Andrés y Luis Fernando Astorri, los dos concejales de Vox, y, en segundo plano, entre ellos, el exalcalde Rafa Ruiz. / D. I.

Durante un receso del pleno, el otro concejal de la ultraderecha, Luis Fernando Astorri, ha recriminado a Ruiz su actitud. Antes de que finalizara la sesión, en el turno de ruegos y preguntas, Astorri ha dicho que el de esta mañana ha sido “el peor” pleno de este mandato. “Yo aprecio a Rafa Ruiz, es un compañero de instituto y me afecta que nos haya dirigido estas palabras. Estaba orgulloso de que un compañero de instituto hubiera llegado a ser alcalde. Es triste. Intentaré que cambie de opinión y en estos próximos tres años me dirija la palabra y podamos hablar como compañeros de pleno”.

En su réplica, el exalcalde ha insistido con el mismo argumento: “Me dirijo al grupo de Vox como me obliga la ley, si no, no lo haría. Es lo que pienso, igual que muchos demócratas de este país. No es falta de respeto es lo que pienso. Ya he hablado antes con Astorri [durante el receso] porque estaba muy ofendido y le he recordado muchas de las ofensas de Vox hacia nuestro partido y presidente elegido democráticamente y no me ofendo. Ellos hablan de ilegalizar partidos. Donde las dan, las toman. Si se ofenden… seguiremos diciendo que es la ultraderecha, que no es ni la mitad de lo que dicen de nuestro partido, presidente y militantes”.