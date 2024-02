«No puedo admitir que la ley que limitará la entrada de coches en Ibiza lleve el logo del PSOE»

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha reconocido este viernes en el pleno que el cambio de guion en la tramitación de la ley que limitará la entrada de vehículos en la isla en verano obedece a su negativa a que el grupo socialista «se apodere» de una normativa «plagiada» y, además, «lleve el logo del PSOE». «No puedo admitirlo», dijo Marí para justificar la negativa del equipo de gobierno a aprobar la propuesta del PSOE para que el Consell apoye la toma en consideración y tramitación de la propuesta de ley registrada en el Parlament, que es exactamente la misma que redactaron los servicios jurídicos de la institución insular y que el gobierno del PP y Cs presentó en junio de 2022.

En su lugar, tal como ha adelantado este diario, el pleno ha aprobado, con el apoyo de Vox y Unidas Podemos y la abstención del PSOE, la convocatoria de una consulta ciudadana para que este proyecto de ley se impulse como una iniciativa legislativa propia del Consell. Para justificarlo, el presidente dijo, entre otras cosas, lo siguiente: «Es una ley ibicenca que no tienen que hacernos los mallorquines. No me pidan que usurpe la posibilidad de este Consell de presentar iniciativas legislativas en un tema que sólo compete a los ibicencos. Nos quieren forzar a cosas ilógicas e incoherentes por oportunismo político», dijo en referencia a la proposición de ley que el PSOE, tomando la delantera y pillando al equipo de gobierno a pie cambiado, registró en el Parlament balear para acelerar su tramitación y aprobación.

También dijo que la propuesta registrada por el PSOE quedaría «distorsionada» por las enmiendas que presentarían los grupos políticos del Parlament, por lo que «Ibiza perdería el control. No existirá la voz ibicenca en este caso», agregó. Sin embargo, el portavoz del grupo socialista, Josep Marí Ribas, reprochó al presidente su intención de «confundir a la gente» porque, subrayó, «le guste o no, la propuesta legislativa la aprobará el Parlament», surja de donde surja, y los grupos políticos presentarán y debatirán igual enmiendas. «Este Consell no aprueba leyes aún. El discurso de los mallorquines le da rédito, pero no engañe a la gente», resaltó.

La «excusa» del PP

Marí Ribas lamentó que ahora el PP haya «colado deprisa y corriendo, y sin ningún informe que la avale», la propuesta de convocar una consulta ciudadana, imprescindible para que el Consell pueda impulsar una iniciativa legislativa en el Parlament, para tener «la excusa» y votar en contra de la toma en consideración de la proposición de ley registrada por el PSOE, que es la misma que aprobó hace un año el pleno del Consell. Por su parte, el presidente recriminó a Marí Ribas su «falta de coherencia» porque entonces su grupo se abstuvo.

Tanto el conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, como el de Vox, Jaime Díaz de Entresotos, coincidieron en que la propuesta de los socialistas sirvió para «acelerar» la reacción del PP. Además, Rodríguez destacó las contradicciones en las que incurre el PP porque hace un año el pleno del Consell aprobó remitir la propuesta de ley (la registrada ahora por los socialistas en el Parlament) al Govern para negociar que sea este el que la impulse, y no el Consell como se pretende ahora.

«No engañen a la gente»

«Ahora dice que no quiere que la ley nos la hagan los mallorquines, pero hace un año aprobaron que la hagan ellos. No engañen a la gente cuando hace dos telediarios decían lo contrario», resalto Rodríguez, en referencia a que hace unas semanas, después de que el PSOE registrara, por sorpresa, la proposición de ley, el vicepresidente, Mariano Juan, declaró que «preferiría» que la impulsase el Govern balear (tal como se había aprobado precisamente en enero de 2023) por «una cuestión de seguridad jurídica».

Para justificar el cambio de posición, el presidente también dijo que con la información que se obtendrá de las cámaras de lectura de matrículas (la tipología de los vehículos que desembarcan) que se han instalado ya en el puerto y la consulta ciudadana «podrían cambiar algunas cosas» sobre la propuesta de ley redactada por los servicios jurídicos del Consell.

Para intentar que el PSOE se sumase a la nueva hoja de ruta, el presidente se comprometió, tal como pedía el PSOE, a marcar un calendario sobre la consulta ciudadana (hacerla en el primer semestre) y la presentación de la iniciativa legislativa, pero pese al titubeo inicial de Marí Ribas, éste finalmente no se fió y declinó la oferta. Además, el portavoz socialista lamentó que e l cambio de planes provocará que la ley «se retrase cuatro años o más.»