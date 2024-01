El Consell prefiere que la ley que limite la entrada de vehículos en Ibiza sea impulsada por el Govern por «seguridad jurídica»

Ahora bien, Juan puntualiza que, por una cuestión de «seguridad jurídica», preferiría que fuera el Govern el que impulsara esta propuesta de ley, en lugar de que se haga a través de la iniciativa del PSOE, aunque sea la misma que la que plantea el servicio jurídico del Consell. De hecho, Juan dice que esta propuesta inicial «hay que trabajarla». «No basta con presentarla en el Parlament y ya está», advierte.

El vicepresidente explica que esta ley es «compleja jurídicamente» porque afecta a normativa de la Unión Europea y la propia Constitución española, por lo que considera que probablemente será recurrida por grandes compañías. Por ello, Juan indica que si la iniciativa se tramitase como una proposición de ley del propio Govern balear, esta contaría, previamente, con los dictámenes de la Abogacía de la Comunitat Autònoma, lo que supondría una garantía jurídica. En cambio, si finalmente el PP acepta que se tramite la propuesta de ley registrada por los socialistas, ésta no contará con esta supervisión jurídica, lo cual, a la larga, puede ser un problema, según Juan, que también advierte de que el Estado puede poner objeciones.

«No quiero ir rápido, quiero ir bien. No quiero una ley que genere problemas en los tribunales y que luego no se pueda aplicar o que se anulen las sanciones que se impongan» por su aplicación, justifica.

El anuncio del PSOE ha pillado por sorpresa al PP, que tiene margen aún para decidir si apoyará la admisión a trámite de la propuesta legislativa registrada por el PSOE, tal como hizo con la de regulación del taxi y las VTC. Fuentes del grupo parlamentario popular indicaron ayer a este diario que todavía no hay ninguna postura sobre este asunto y coinciden con el criterio del gobierno del Consell en que se trata de «una ley compleja desde un punto de vista jurídico». Dicho esto, en todo caso, las fuentes consultadas señalan que no sólo la propuesta de limitar la entrada de vehículos en Ibiza en verano es «factible» sino que también existe «una voluntad desde hace tiempo» por hacerlo. De hecho, figura en el programa electoral del PP. «Se llevará a cabo», afirman.

En el PP ven la maniobra de los socialistas como «un ejercicio de oportunismo político» y lamentan que hayan registrado la propuesta legislativa sin haberlo consultado previamente. «Hay tiempo de sobra para tomar una decisión», indican desde las filas populares, que apuntan que el debate sobre la toma en consideración de la ley propuesta por los socialistas podría tardar «meses».

Asimismo, el vicepresidente primero del Consell recuerda que cuando se planteó la propuesta legislativa al anterior gobierno autonómico de la izquierda, en el cual el secretario general de la Federación Socialista de Ibiza, Josep Marí Ribas, era el conseller balear de Movilidad, éste «exigió estudios que la justificasen». En cambio, destaca Juan, no se pidió lo mismo en su día al Consell de Formentera cuando tramitó la ley que limita desde hace unos años la entrada de vehículos en la isla en verano.

En este sentido, un portavoz del gobierno del PP del Consell también señala que «sorprende el cambio de postura [de los socialistas] tras dos años de bloqueo de Armengol [la expresidenta del Govern]».

Mariano Juan apunta que en los últimos dos años, el Consell trabaja en esta propuesta con la recopilación de datos sobre la entrada de vehículos. Ahora, una vez instaladas las cámaras de lectura de matrícula en el puerto de es Botafoc, se están cotejando los datos aportados por el Autoridad Portuaria de Balears.

El líder socialista pedía "un amplio consenso" cuando era conseller

El secretario general de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE), Josep Marí Ribas, reclamaba en la pasada legislatura, cuando era conseller balear de Vivienda y Movilidad, «un amplio consenso» y mucho diálogo para aprobar la limitación de entrada de vehículos en Ibiza.

Marí Ribas anunció ayer en Palma, tras las jornadas parlamentarias, el registro en el Parlament de la propuesta de ley que elaboró a mediados de 2022 el servicio jurídico del Consell de Ibiza. Destacó que, en la pasada legislatura, el PP propuso la tramitación de la ley cuando quedaba sólo un mes y medio para su finalización con la intención de «decir que el gobierno progresista no lo permitía». «En cualquier caso, tras el cambio de gobierno, no se ha vuelto a hablar de ello y no hay ninguna iniciativa ni del Consell, ni del Govern balear ni del PP».

El también portavoz del grupo socialista en el Consell justificó la necesidad de que se apruebe esta propuesta legislativa en el hecho de que «en Ibiza ha aumentado muchísimo el parque de vehículos al multiplicarse por 2,5». «Esto genera una sensación de saturación y que la gente reclame desde hace tiempo que se ponga remedio. Ahora es el momento de que se haga», defiende el líder de los socialistas ibicencos.