Europa acusó a Anticorrupción de ocultar parte del ‘caso Koldo’

La Fiscalía Europea acusó a la Fiscalía Anticorrupción de no haberle facilitado una parte de la información que tenía en su poder sobre las presuntas irregularidades cometidas en los contratos para la compra de mascarillas de los Gobiernos autonómicos de Balears y Canarias, según se desprende del decreto dictado el 4 de marzo por el organismo con sede en Luxemburgo. Este documento, mediante el cual se abren diligencias de investigación, especifica que las pesquisas sobre los fondos europeos del caso Koldo se iniciaron basándose únicamente «en las noticias de prensa que se han ido publicando sobre contratos adjudicados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de Balears».

Todas esas presuntas irregularidades publicadas en los medios de comunicación, prosigue la Fiscalía Europea, no fueron comunicadas por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien al responder a las peticiones de información no «hizo referencia alguna a la existencia de sospechas de irregularidad en tales contratos ni se acompañó de alguno o algunos de los informes que la unidad adscrita de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había elaborado».

El decreto advierte, además, de que no ha sido hasta «el presente momento», en alusión al pasado 4 de marzo, y tras conocer las informaciones publicadas, «cuando se ha contado con la noticia criminis que motiva la necesaria incoación de este procedimiento de investigación por parte de la Fiscalía Europea», especifica el escrito.

De esta forma, y según consta en el decreto de 4 de marzo, las supuestas irregularidades en los fondos europeos no fueron detectadas hasta que no se hicieron públicas las noticias con las sospechas «que afectaban a los contratos adjudicados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de Islas Baleares». Estas informaciones se publicaron después de «la operación llevada a cabo» por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye el caso Koldo, quien ordenó la detención de los principales investigados, entre ella la de Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos.

Falta de información

La falta de información suministrada por Anticorrupción, prosigue el decreto, obligó al organismo con sede en Luxemburgo a llevar a cabo una calificación inicial sin conocer todos los datos disponibles en el departamento dirigido por Alejandro Luzón.

El Ministerio Público de la UE había dictado el 9 de octubre de 2023 otro decreto que tenía como finalidad examinar si era o no competente para investigar los diferentes contratos públicos bajo sospecha. Y para ello era «imprescindible conocer los hechos y delitos investigados en cada uno de los contratos», indica el escrito, que destaca que acudió a Anticorrupción para que determinara los hechos investigados y los delitos imputados. De forma expresa también reclamaba que especificara «cada uno de los contratos» . Sin embargo, el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, no respondió a estas peticiones, por lo que la Fiscalía Europea se vio obligada a reiterar el 21 de diciembre de 2023 la solicitud de información. «Y no fue hasta el 12 de enero de 2024», siempre según la Fiscalía Europea, cuando Luzón remitió un oficio en el que «sin hacer expresa mención a los hechos y los delitos investigados respecto de cada uno de los contratos, informaba de que el 8 de septiembre de 2023 se había interpuesto querella» por los hechos incluidos en el denominado caso Koldo.

Afeó también que España no remitiera ningún oficio

La Fiscalía Europea afeó en el momento de abrir diligencias sobre los contratos que la trama Koldo firmó con las administraciones socialistas en Canarias y Balears no haber sido informada de las pesquisas en España. Así lo detalla el decreto del 4 de marzo por el que este organismo europeo procedió a la apertura formal de su propia investigación.

En el escrito se recuerda que en el decreto de incoación de diligencias del fiscal jefe Anticorrupcióny tras la decisión del fiscal general del Estado, se acordó la remisión «de la documentación original de los contratos del Servicio Canario de Salud y del Servicio de Salud de las Islas Baleares». Sin embargo, «no fue remitido ningún oficio o informe que permitiese apreciar la existencia de indicios delictivos que afectasen a esos contratos».

