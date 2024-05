Armengol niega conversaciones con Koldo para favorecer a la trama

Francina Armengol compareció ayer por primera vez en la comisión de investigación que investiga la compra por un total de 3,7 millones de euros a Soluciones de Gestión de casi millón y medio de mascarillas para defender que, si bien ha tenido conversaciones con Koldo García, nunca trató esta cuestión ni con él ni con el exministro de Fomento José Luis Ábalos: «No hable con Ábalos de mascarillas, sino de pedir cerrar puertos y aeropuertos. No descarto conversaciones, pero sí descarto que hablara con Koldo de la contratación de esta empresa. Nunca lo he hecho, ni con él ni con nadie». En cambio, la socialista sí recuerda las conversaciones esenciales, como para cerrar aeropuertos con el ministro de Transportes, sobre los ERE con la ministra Yolanda Díaz y sobre las ayudas a las empresas con la ministra Nadia Calviño.

La presidenta del Congreso aseguró que no tuvo constancia de este contrato hasta que se hizo pública la investigación de la Audiencia Nacional y salió en todos los medios de comunicación: «Una presidenta no está en la contratación de expedientes. Lo he conocido ahora porque no tenía ni idea de que habíamos comprado estas mascarillas».

En este sentido, negó cualquier movimiento para favorecer a la trama investigada y defendió que no hubo «ninguna presión política» por parte de Koldo García, ni a ella ni al exdirector del IB-Salut Manuel Palomino: «Nunca hablé ni negocié con esta ni con ninguna empresa, incluso rechazamos una segunda oferta de la misma empresa y reclamamos el dinero en tiempo y forma».

Sobre el relato de los hechos, explicó de forma cronológica los movimientos respecto al expediente: «Compramos con el aval de Intervención General, con contrato e informe de la Oficina Anticorrupción. Verificamos las mascarillas, las utilizamos como stock de emergencia, hacemos la reclamación, lo dejamos en marcha y el Govern que viene [en referencia al equipo de Marga Prohens] sigue con la reclamación, lo que quiere decir que asumen que la compra está bien». Así, incidió en que el PP no comunicó la reclamación a la empresa hasta octubre y los populares nunca contestaron a las alegaciones.

Asimismo, la socialista argumentó que una presidenta no está en la contratación de expedientes porque delega el trabajo en sus respectivos equipos: «En mi vida he dado una orden a nadie de mi gobierno para que contrate con una empresa concreta ni nadie me ha presionado para contratar con una empresa. Tampoco me he metido en un expediente de contratación ni he ayudado a alguna empresa».

En cuanto a uno de los capítulos más controvertidos, relativos a la reclamación realizada a la empresa al comprobarse que los tapabocas no eran de la calidad FFP2, Armengol afirmó que «se ha construido el bulo de que eran fake», pero no es correcto porque, según explicó, se trataba de unas mascarillas con más protección que las quirúrgicas y a las que se podía dar «uso civil», esencial durante la desescalada. Por ello se mantuvieron en stock y se reclamó formalmente cuando se declaró el fin de la pandemia, el 6 de julio de 2023. «Quien deja esa reclamación parada es el Govern actual», en Balears, señaló, para añadir en otro momento de su comparecencia que si ese expediente ha caducado «es porque lo han dejado caducar».

No obstante, Armengol declaró que ha tenido que estudiar sobre el expediente porque no ha gestionado «nunca una compra» y acusó al PP de intentar «enfangarla» con sus acusaciones: «Es una mentira que estoy siendo investigada, es un bulo. No estoy implicada en ningún caso de corrupción. A algunos no les interesa saber la verdad y ya tienen el relato hecho».

